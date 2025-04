Vitória Strada, do BBB 25, revela ida ao hospital após mal-estar

A atriz e ex-BBB Vitória Strada revelou para os seguidores das redes sociais que precisou ir para o hospital após um mal-estar

Vitória Strada usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para contar aos fãs que foi parar no hospital após um mal-estar. Sem dar detalhes do problema de saúde, a atriz revelou que começou a passar mal após a final do BBB 25.

"Não apareci aqui antes hoje porque precisei dormir, não consegui e aí fui dar um rolezinho no hospital. Comecei a me sentir muito mal ontem de madrugada. Os compromissos terminaram tarde e eu comecei a me sentir muito mal. Hoje de manhã cedo já acordei passando mal e fui para o hospital... Estou aqui toda furadinha", disse ela, que estava se preparando para outros compromissos na Globo.

Vale lembrar que Vitória Strada foi eliminada na semifinal do BBB 25 com 54,52% dos votos do público ao enfrentar João Pedro e Renata no paredão. Já a bailarina foi a grande campeã da edição com 51,90% dos votos. Guilherme ficou em segundo lugar e o irmão de João Gabriel em terceiro.

Saiba quais prêmios Vitória Strada ganhou no reality show

A atriz Vitória Strada não saiu do confinamento do BBB 25 com as mãos abanando. Durante o seu período no reality show, ela conquistou prêmios valiosos. Eliminada na semifinal do Big Brother Brasil, ela participou de dinâmicas que renderam dinheiro e também conquistas para sua vida, faturando cerca de R$ 315 mil em prêmios.

A atriz ganhou um apartamento no valor de R$ 260 mil ao vencer uma prova do líder. Em uma prova bate-volta, ela ganhou R$ 10 mil. E, na dinâmica do Pegar ou Guardar, ela faturou R$ 45 mil. Além disso, a artista também ganhou pontos em um aplicativo de fast food e uma bolsa de estudos em uma universidade. Saiba mais!

Leia também:BBB 25: Vitória Strada relembra momento mais doloroso dentro do reality: "Tive que unir forças"