Luciana Gimenez atualiza sobre cirurgia e revela obstáculos na recuperação da voz

Após cirurgia de emergência, a apresentadora Luciana Gimenez abriu detalhes sobre a fase de recuperação e confessou: "Frustrante"

Em entrevista ao Portal LeoDias na última quarta-feira, 23, Luciana Gimenez falou sobre o momento de saúde delicado que atravessa desde a cirurgia de emergência para corrigir uma hérnia de disco cervical, realizada em março.

Ainda em recuperação, a apresentadora revelou que a voz segue comprometida e que, apesar de estar se dedicando à fonoterapia, o processo exige paciência. “Ainda não estou 100%, porque a minha voz ainda está um pouco prejudicada, estou fazendo bastante fono. É um processo e na vida a gente tem que lidar com as cartas que não são dadas, não tem escolha, não foi uma coisa que eu escolhi ter uma hérnia de disco na cervical, mas estamos aqui, né? Vamos que vamos. Quando chegar em casa a gente chora, mas por enquanto a gente está se divertindo, aliás nem chora, porque já está tudo bem. Está melhorando”, disse ela.

“É bem frustrante, eu me irrito, porque eu quero a minha voz, então eu fico irritada mesmo, mas eu só posso aprender a ter paciência, resiliência está voltando, é no tempo dela [da voz]. Na realidade tem que fazer alguns exercícios que são bem chatos, mas é a vida, muitas pessoas já perderam a voz e no caso tem só que segurar para na hora não dar uma falhada”, confessou Luciana.

Ainda durante o bate-papo, a famosa refletiu sobre os desafios pessoais que enfrentou recentemente, especialmente em relação à saúde. “Eu acho que eu sou extremamente resiliente, eu acho que essa é uma das minhas maiores características, porque tem que fazer. É muito difícil? É, mas eu acho que todo mundo que está me assistindo já teve algum problema, não sou única, não sou especial, e eu acho que quando a gente tem um problema, às vezes um problema grave, a gente tem que ver qual é a melhor maneira de lidar com isso e ir para frente, não dá para ficar em casa se lamentando. pode até ficar, mas por um tempinho curto, mas depois tem que ganhar a vida, tem que viver, tem que criar os filhos”, afirmou.

“Realmente foram dois anos bastante difíceis, foram desafiadores, vários acidentes, quando mexe com saúde a gente fica meio chateada, mas o que eu posso fazer? Não tem muito jeito e tem que viver, daqui a pouco eu vou estar bem melhor, a coluna demora um tempo para zerar, já a voz é um trabalho, um trabalho, eu estou com a voz de soprano, como diz minha professora de canto”, finalizou Luciana Gimenez.

