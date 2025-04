Disputando o 15º Paredão da temporada, Renata e Maike analisaram os possíveis argumentos que a sister pode usar como defesa; assista

Enfrentando o Paredão com Vinícius, Maike e Renata separaram um tempo nesta quarta-feira, 9, para conversar sobre os próximos passos no jogo. Na cozinha, eles refletiram sobre a estratégia de defesa da sister para o Paredão.

“Eu tenho que pensar no que eu vou falar do meu argumento”, pontuou Renata, recebendo o conselho de fazer uma retrospectiva dos acontecimentos do jogo.

"Eu não gosto de ficar trazendo coisas que já foram resolvidas, entendeu?”, explicou a bailarina. “Faz uma retrospectiva meio que resumindo e aí você chega no seu ponto”, reforçou Maike.

“Eu não quero resumir as coisas em uma atitude. Eu quero trazer um argumento que fale sobre o jogo de forma geral. Sobre como as coisas foram jogadas até aqui e o porquê eu ficaria e a pessoa não…” , continuou Renata.

Na sequência, a dançarina ressaltou seu carinho por Vinícius, mesmo ele sendo seu rival dentro do jogo. “É que eu gosto do Vini. É que na verdade verdadeira, nós não tivemos um embate pessoal, foram coisas que aconteceram e que trouxeram. (...) Teve aquele lá, do adjetivo e depois eu percebi atitudes, principalmente com a Eva e situações que eu ficava vendo…”.

“Por isso que eu preciso trazer uma visão do jogo como um todo, para poder me defender e o Brasil vai sorrir por que eles já decidiram.”, finalizou Renata.

Renata: 💬 "Eu gosto do Vini, e na verdade verdadeira nós não tivemos um embate pessoal". #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/BIcdN1xY41 — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2025

Romance

Os participantes Renata e Maike estão aproveitando bastante os últimos dias de BBB 25! Após passar quase a temporada inteira demonstrando interesse na sister, o paulistano conseguiu conquistá-la e os dois finalmente deram o primeiro beijo dentro do confinamento.

Na tarde de terça-feira, 8, o novo casal da edição conversou sobre o romance e a bailarina explicou que, por escolha, decidiu focar somente no jogo durante os primeiros meses. Maike, por sua vez, brincou que Eva, melhor amiga de Renata, a impedia de se envolver com ele.

A sister ainda revelou que encarava os flertes do colega somente como brincadeira. "É que eu acho que antes também, pelo menos da minha parte, eu levava na brincadeira", declarou Renata. "Eu já falava de ti, tudo no tempo certo… Levava na brincadeira", disse Maike.

"Mas era sério, tu falava e eu sempre achava que você estava 'frescando', tanto que não desenrolou porque...", acrescentou a bailarina, sendo interrompida pelo brother antes de finalizar o comentário. "A Eva não deixava", divertiu-se o líder da semana.

Em seguida, Renata admitiu que a amiga chegou a aconselhá-la sobre a situação. "A Eva até falou 'não, amiga' por causa disso, do foco. Porque eu ficava pensando 'minha cabeça já está zoando' com coisas daqui, imagina eu ter que dividir a atenção com isso. Eu vinha muito focada nisso. Como eu também não estava pensando muito nisso, é tanta coisa aqui dentro para se preocupar, escolha suas batalhas. Depois que a Eva saiu…", disse ela, caindo na risada.

"Eu fiquei pensando nesse negócio do jogo, aí nessa altura do campeonato o Brasil já me conhece, não tem muito o que… Aí eu resolvi dar uma chance para a minha princesa 'Mika', que ela estava lá resistente. Todo dia ela ia lá regar a plantinha, até que a florzinha cresceu", finalizou a sister.

