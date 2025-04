Especialista comenta vitória de Larissa Manoela na Justiça: ‘Ainda cabe recurso’

Em entrevista à CARAS Brasil, a advogada Ana Clara Bastos Lira analisa o caso de Larissa Manoela, que conseguiu anular na Justiça contrato vitalício firmado por seus pais

A atriz e cantora Larissa Manoela (24) conseguiu anular um contrato de exclusividade vitalício assinado por seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, com uma editora musical, quando ela tinha apenas 11 anos – época em que eles administravam sua carreira artística. A decisão foi publicada no dia 16 de abril, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Após vencer a batalha, a famosa compartilhou um texto reflexivo em seu perfil no Instagram. “Nem tente, a borboleta não irá rastejar novamente”, escreveu ela, que foi entendido por seus seguidores como uma indireta ao casal.

O juiz responsável pelo processo entendeu que o casal não tinha o direito de impor uma limitação tão severa à liberdade da filha. O tribunal reconheceu que este tipo de contrato, assinado em 2012 com a gravadora Deck Produções Artísticas Ltda, era prejudicial à jovem artista, sobretudo tendo em conta a sua idade na altura da assinatura. Com a anulação, Larissa passa a poder tomar decisões sobre seus trabalhos sem interferência de terceiros. Caso a editora – que administrava toda a produção musical da cantora, incluindo os conteúdos publicados no YouTube – não cumpra a decisão, será obrigada a pagar uma multa.

Em entrevista à CARAS Brasil, a advogada empresarial Ana Clara Bastos Lira, inscrita na OAB Mato Grosso do Sul, analisa o caso de Larissa Manoela. “O que indignou Larissa foi que, para realizar a rescisão contratual de forma amigável, a empresa exigiu a intervenção dos pais da atriz como condição, o que por ela não foi aceito, tendo a referida condição sido colocada por ela como absolutamente ilegítima e abusiva, considerando que agora já é maior e capaz, e que sua carreira profissional não é mais gerida por seus pais. Ainda, tais alegações sopesam-se aos fatos expostos por Larissa em rede nacional a respeito da conduta de seus pais em administração de sua carreira”, explica.

“A inclusão de cláusulas que estabeleciam o uso indefinido da imagem, a ausência de um prazo claro e o poder concentrado nos representantes legais de Larissa são características contratuais que podem ser entendidas como excessivamente vantajosas à empresa, considerando que agora Larissa já é maior e capaz. Ainda, é importante ressaltar que ambas as partes (Larissa e a Deck Disk) concordaram com a resilição do contrato, contudo, o que dificultou a dissolução amigável foi a exigência da Deck Disk em incluir a mãe e o pai de Larissa no documento”, continua a especialista.

Em seguida, Ana Clara pontua que é recomendável que especialmente empresas que celebram contratos com pessoas ou empresas de propriedade de pessoas que ainda não atingiram a maioridade, adotem cuidado excepcional com as cláusulas, se certificando, inclusive, de revisionar os contratos quando estes atingem a maioridade. “No caso, considerando as condições entre as partes, o juiz entendeu indevido o pleito de indenização de danos morais no valor de R$100 mil, contudo, da sentença ainda cabe recurso”, finaliza a advogada.

Larissa Manoela assinou o primeiro contrato aos 11 anos, sendo representada pelos pais e, posteriormente, realizou um aditivo aos 17 anos – idades nas quais ainda seria incapaz para praticar os atos da vida civil. Ainda, alegou que os termos do contrato eram prejudiciais à sua carreira artística e solicitou a rescisão, além da entrega do material fonográfico, acesso às plataformas digitais onde seu conteúdo está hospedado e indenização de R$ 100 mil.

Em contrapartida, a gravadora Deck Produções Artísticas argumentou que o primeiro contrato foi, de fato, realizado mediante representação dos pais, contudo, o segundo contrato aditivo foi realizado quando a mesma já era emancipada e poderia, portanto, tomar decisões a respeito de sua carreira – fato que ela teria omitido inicialmente – adicionou, ainda, que não dispõe de acesso às plataformas digitais de Larissa, pois todas teriam sido criadas pessoalmente por ela.

Ao fim do litígio, o juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca (RJ), decidiu pela resilição contratual, bem como que a gravadora se abstenha de utilizar qualquer material vinculado à atriz, sob pena de multa de R$ 15 mil por ato, além de multa diária de R$ 2 mil em caso de descumprimento. Também ordenou a entrega, em até dez dias, dos logins e senhas dos canais da atriz no YouTube e Spotify, sob pena de multa única de R$ 5 mil.

