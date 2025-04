BBB 25: João Gabriel é eliminado em paredão contra Diego e Vitória

Na noite desta terça-feira, 8, o brother João Gabriel deixa a casa do BBB 25, da Globo, na reta final do reality show

O jogo do BBB 25, da Globo, chegou ao fim para João Gabriel nesta terça-feira, 8. Ele deixou o reality show no 14º paredão da temporada ao enfrentar Diego Hypolito e Vitória Strada na votação.

João Gabriel foi eliminado com 51,95% dos votos do público. Ele entrou no programa com seu irmão gêmeo, João Pedro, e este foi o seu primeiro paredão.

Relembre como foi a formação do paredão da rodada:

Na formação do paredão do BBB 25, o líder Maike indicou Diego Hypolito para a berlinda. "A minha indicação é ele por conta de tudo o que já passamos aqui", disse ele. Na sequência, os participantes fizeram a votação no confessionário e os dois mais votados foram João Gabriel e Vitória Strada.

Saiba quem votou em quem:

Diego votou em João Gabriel

João Pedro votou em Vitória

Delma votou em João Gabriel

Renata votou em Vitória

Vitória votou em João Gabriel

Guilherme votou em João Gabriel

João Pedro votou em Vitória

Vinicius votou em João Gabriel

