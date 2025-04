Morre Edy Star, ícone queer e parceiro de Raul Seixas, aos 87 anos

O cantor Edy Star, que morreu nesta quinta-feira, 24, estava internado após sofrer um acidente doméstico há quase uma semana.

Famoso ícone queer do Brasil, Edy Star morreu na madrugada desta quinta-feira, 24, aos 87 anos. O artista estava internado no Complexo Hospitalar Heliópolis, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico há quase uma semana.

"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Edy Star, no início da madrugada de hoje, 24 de abril. Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo, foi submetido à diálise, mas enfrentava complicações mais severas. Edy viveu como quis — com arte, coragem e liberdade — e sempre merecerá nosso aplauso. Agradecemos profundamente todas as manifestações de carinho, solidariedade e mobilização nos últimos dias. Em breve, informaremos os detalhes sobre o funeral", diz o comunicado publicado na página do famoso.

A internação

Edy Star foi internado na última terça-feira, 22, após conseguir transferência de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São Paulo. O jornalista Ricardo Santhiago, amigo do cantor, falou sobre o quadro clínico dele nas redes sociais e fez um apelo.

"Nosso querido Edy Star sofreu um acidente doméstico na semana passada. Está internado numa UPA, mas seu estado de saúde vem piorando rapidamente. Aos 87 anos, corre risco de falência renal — o que pode ser fatal. Há mais de 30 horas ele aguarda por uma vaga em um hospital, mas não pode esperar mais. Ontem (22/04), ele chegou a ser admitido no próprio Hospital Heliópolis, mas aguardou mais de doze horas por uma ambulância que nunca chegou. Situações como essa não podem mais se repetir. É urgente que o atendimento seja garantido agora, com a responsabilidade e a celeridade que o caso exige", disse ele.

Após o apelo, Edy foi transferido para o Hospital Heliópolis. "Edy Star está neste momento, finalmente, sendo tratado em caráter emergencial no Complexo Hospitalar Heliópolis. [...] No entanto, sua situação ainda é crítica. Ele não tem vaga garantida na UTI e precisará de sessões intensivas de diálise. É fundamental mantermos atenção total e garantir que o hospital assegure sua vaga e a continuidade do seu tratamento", dizia outro comunicado publicado.

Edy Star foi parceiro de trabalho de Raul Seixas e colaborou no disco Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10, de 1971, ao lado de Raul, Sérgio Sampaio e Miriam Batucada.

