Vale Tudo em risco? Psicanalista analisa briga de Bella e Cauã Reymond: 'Impossível aguentar'

Psicanalista analisa efeitos da briga entre Bella Campos e Cauã Reymond em Vale Tudo e alerta sobre danos emocionais nos bastidores; veja

A suposta briga entre Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores do remake de Vale Tudo continua rendendo repercussão. Segundo colunistas, a intérprete de Maria de Fátima teria formalizado uma reclamação contra seu par românico na trama, apontando comportamentos considerados machistas, debochados, agressivos e displicentes.

A denúncia teria sido encaminhada à direção da trama e ao setor de compliance da emissora. A atriz também teria confrontado o colega pessoalmente sobre suas atitudes. Mas afinal, como esse tipo de conflito pode impactar o desempenho artístico e emocional de quem está no centro da cena?

A CARAS Brasil ouviu a psicanalista Cintia Castro, que analisou os impactos psicológicos desse tipo de ambiente. Para ela, um conflito recorrente pode criar um efeito dominó na saúde mental e na performance de qualquer profissional artístico:

"Quando os atores estão sempre em atrito, o desgaste emocional pode ser enorme. De repente, eles estão sempre em estado de alerta, com a ansiedade nas alturas, estresse sem parar e até mesmo sentindo insegurança e baixa autoestima. O lugar que deveria ser para soltar a criatividade e explorar a arte vira um verdadeiro campo de guerra emocional", avalia.

A especialista diz que um ambiente negativo é um potencial para um trabalho ruim. "Num ambiente hostil assim, fica difícil acessar emoções que fazem uma atuação brilhar de verdade. Acaba que as performances não chegam nem perto do que poderiam ser, levantando um muro entre o artista e o seu personagem. Sem querer, os atores podem projetar sentimentos negativos uns nos outros, criando um ciclo de antipatia que só aumenta o conflito."

"Essa situação pode complicar não só a relação profissional entre os atores, mas também afetar suas relações fora do trabalho e a saúde mental, deixando-os com a sensação de estarem sozinhos. Um espiral de desgaste", garante a especialista.

Brigas entre atores podem afetar o personagem?

Segundo Cintia, a pressão e o desconforto no set também comprometem o vínculo do ator com seu personagem:

"Quando se trata de atuar, é um mergulho profundo, tanto emocional quanto mental. Os atores e atrizes precisam trazer à tona suas próprias vivências, sentimentos e uma boa dose de imaginação para dar vida a um personagem de forma convincente. Mas se o ambiente de trabalho está desconfortável, isso atrapalha bastante."

A psicanalista continua: "Nesse cenário complicado, os atores podem acabar se defendendo emocionalmente, como se criassem uma barreira involuntária que dificulta ou até impede a ligação com o personagem. Em vez de entrarem afundo na história e na personalidade que estão interpretando, eles podem se ver distraídos por brigas e estresse de fora."

"Isso limita a capacidade de acessar aquelas emoções mais profundas e sutis que são fundamentais para uma atuação de verdade, fazendo com que eles possam acabar interpretando de forma mais fria ou superficial. Ao invés de explorar as dimensões do personagem, acabam, muitas vezes sem querer, atuando de um jeito mais automático, apenas cumprindo o dever", garante ela.

Quando o conflito ultrapassa o set?

Com rumores de que Cauã Reymond teria pedido para sair de Vale Tudo, a especialista aponta os limites entre a vida profissional e o bem-estar mental: "Quando um ator, ou qualquer profissional, chega ao ponto de ter que dar um tempo do trabalho por causa de conflitos, é sinal de que as coisas ficaram realmente pesadas, ainda mais nesse meio onde decisões desse tipo podem custar contratos futuros. Não é uma decisão tomada sem pensar; é um passo crucial para cuidar da saúde mental e equilibrar a vida pessoal e profissional", diz ela.

"Com base na psicanálise, sabemos que o estresse no trabalho e o sofrimento emocional andam de mãos dadas. Precisamos prestar atenção em como as angústias inconscientes interferem no dia a dia. Às vezes, o trabalho se torna impossível de aguentar, mostrando que pressões internas e externas estão em alta, como expectativas que não conseguimos alcançar, falta de apoio e aqueles conflitos que parecem não acabar."

Cintia analisa: "Reconhecer os limites e buscar preservar o bem-estar emocional é algo super importante. No mundo artístico, por exemplo, onde as demandas são intensas, as pessoas carregam o peso de manter uma imagem pública enquanto lutam para encontrar um espaço seguro onde podem simplesmente ser elas mesmas. Essa batalha constante pode aumentar a dor, levando muitos a decidir tirar um tempo para si."

Por fim, a especialista orienta: "Dar um passo para trás não é fugir da situação, é uma forma de ser verdadeiro consigo mesmo e se proteger."

