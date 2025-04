Médico alerta sobre condição que matou ex-The Voice Kids aos 17 anos: ‘Existe uma falsa percepção’

Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista Raphael Boesche Guimarães esclarece sobre a frequência desse tipo de evento em adolescentes e as possíveis sequelas

Karen Silva, participante do The Voice Kids em 2020, morreu nesta quinta-feira, 24, aos 17 anos, vítima de um AVC hemorrágico — condição grave que levanta questionamentos sobre como esse tipo de ocorrência pode atingir pessoas tão jovens. A cantora estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e seu caso comoveu o País. Há quatro dias, a assessoria da artista havia informado, por meio das redes sociais, que ela estava enfrentando um problema grave de saúde e que seguia sob cuidados médicos.

Para entender melhor o que pode ter levado a esse desfecho trágico, a Caras Brasil conversou com o médico cardiologista Raphael Boesche Guimarães, que esclarece os fatores de risco, a frequência desse tipo de evento em adolescentes e as possíveis sequelas.

Segundo o especialista, ainda que a maioria dos casos de AVC aconteça em adultos acima dos 60 anos, é preciso atenção. “Casos de AVC em adolescentes não são comuns, mas também não são impossíveis. Existe uma falsa percepção de que o derrame só afeta pessoas idosas. No entanto, temos observado um aumento da incidência em pessoas mais jovens, inclusive adolescentes, o que exige vigilância e conhecimento dos fatores de risco”, alerta.

O médico explica que o AVC hemorrágico, tipo que acometeu Karen, ocorre quando há rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, levando a sangramentos internos. “Em adolescentes, algumas causas possíveis incluem malformações arteriovenosas, aneurismas cerebrais não diagnosticados, uso de drogas ilícitas, distúrbios de coagulação e até doenças genéticas ou autoimunes. A pressão arterial elevada — mesmo que rara nessa idade — também pode ser um fator de risco relevante”, explica Raphael.

Além disso, condições como anemia falciforme, doenças infecciosas, e o uso de anticoncepcionais hormonais combinados com fatores hereditários também merecem atenção. Quando não mata, pode deixar sequelas. “O AVC é uma urgência médica gravíssima, e o tempo entre o início dos sintomas e o atendimento faz toda a diferença”, reforça Raphael. “Quando o paciente sobrevive, as sequelas podem variar bastante — desde dificuldades motoras, perda de fala, de visão, até distúrbios cognitivos e emocionais. Em jovens, o impacto é ainda mais devastador, pois compromete anos de vida ativa e produtiva”, diz o médico.

O cardiologista ressalta ainda que sintomas como dor de cabeça súbita e intensa, perda de força em um lado do corpo, dificuldade para falar ou compreender a fala, confusão mental e alterações na visão não devem ser ignorados, independentemente da idade da pessoa.

DADOS DA REDE BRASIL AVC

Um estudo publicado na revista científica The Lancet Neurology mostra que os casos de acidente vascular cerebral cresceram 14,8% em pessoas com menos de 70 anos no mundo. No Brasil, cerca de 18% da incidência afeta a faixa etária de 18 a 45 anos, de acordo com dados da Rede Brasil AVC.

Segundo Sheila Martins, presidente da instituição, o aumento nos casos está relacionado a uma série de fatores, como a inatividade física, alimentação desequilibrada, consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e o estresse crônico, que podem desencadear condições como obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão, inclusive em pessoas com menos de 40 anos.

“Além disso, questões ambientais como as mudanças climáticas, a elevação das temperaturas e a poluição atmosférica têm um impacto direto na saúde cardiovascular e cerebral, agravando ainda mais o risco de AVC. O estilo de vida moderno, com longas jornadas de trabalho, falta de sono e exposição constante a telas, também contribui para esse cenário preocupante", salienta.

Ainda de acordo com a especialista, jovens que apresentam fatores de risco como predisposição genética, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos ou histórico familiar de AVC devem ser acompanhados com maior frequência por profissionais de saúde.

“Também é essencial adotar uma rotina que inclua uma alimentação rica em vegetais, grãos integrais e fontes saudáveis de proteína, aliada à prática regular de atividades físicas aeróbicas e de força. Dormir bem, evitar o consumo de álcool em excesso, não fumar e gerenciar o estresse são medidas fundamentais para reduzir a probabilidade de eventos cerebrovasculares. O acompanhamento preventivo com exames periódicos e orientações médicas específicas pode fazer toda a diferença na detecção precoce e no controle dos riscos", finaliza Sheila.

MAIS SOBRE KAREN SILVA

A jovem Karen Silva ficou conhecida nacionalmente após participar do reality musical The Voice Kids, da Globo, em 2020, quando tinha 12 anos. Na época, ela integrava o time de Carlinhos Brown (62), e chegou à semifinal do programa.

Fã da cantora Iza (34), Karen cantou duas músicas da artista durante a passagem pelo reality: Ginga e Meu Talismã. Apesar ter ficado conhecida aos 12 anos, ela ingressou no mundo da música um pouco mais cedo, aos 8.

Depois de sua participação na atração, a jovem chegou a lançar algumas canções como Preta, Pra lá de especial, Papo de Amiga e Gata Vira-Lata; e fez também uma série de aparições na programação da TV Rio Sul.

Leia também:Médico explica sequência fatal que levou à morte do Papa Francisco: ‘Chamado colapso’

VEJA COMUNICADO OFICIAL NA PÁGINA DE KAREN SILVA NO INSTAGRAM: