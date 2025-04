Grazi Massafera faz aparição rara com a filha e altura da menina impressiona

A atriz Grazi Massafera é clicada ao lado da filha, Sofia, de 12 anos, fruto do relacionamento dela com o ator Cauã Reymond, em shopping no Rio de Janeiro

Na noite desta quarta-feira, 23, a atriz Grazi Massafera, de 42 anos, foi clicada ao lado da filha, Sofia Massafera, de 12, durante um passeio em shopping do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, a artista recebeu o carinho dos fãs e posou para fotos com o público no local.

Sofia, inclusive, chamou a atenção pela sua altura. Ela, que nasceu do casamento de Grazi com o ator Cauã Reymond, impressionou por estar próxima à altura da mãe, que mede cerca de 1,73m.

Recentemente, Grazi Massafera chamou a atenção dos fãs ao fazer um post enigmático em suas redes sociais em meio à polêmica envolvendo o ex-marido, Cauã Reymond. Isso porque os internautas apontaram que a publicação poderia ser uma indireta a ele.

Tudo começou quando Cauã viu seu nome envolvido em uma polêmica com a atriz Bella Campos. De acordo com uma coluna da revista Veja, os dois teriam sido vistos discutindo no estacionamento dos estúdios da Globo por causa de desavenças nos bastidores da novela Vale Tudo. Confira!

