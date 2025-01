BBB 25: Na Xepa, Gracyanne Barbosa diverte brothers com pedido inusitado

Após ser colocada na Xepa, Gracyanne Barbosa fez um pedido inusitado para brothers que estão no Vip do BBB 25: 'Deixa eu cheirar?'

Confinada no BBB 25, da Globo, Gracyanne Barbosa está enfrentando uma drástica mudança em sua alimentação. Musa fitness na 'vida real', a influenciadora digital precisou diminuir seu consumo de ovos assim que entrou no confinamento.

Na manhã deste sábado, 18, Gracyanne divertiu os brothers da casa ao fazer um pedido inusitado. Enquanto conversava com os colegas na cozinha da Xepa, a famosa percebeu que um dos integrantes do Vip estava com um pote de whey e, rapidamente, se levantou da cadeira.

"É whey? Deixa eu cheirar?", pediu a musa fitness, fazendo os demais participantes caírem na gargalhada. Ela, que passou os primeiros dias do programa no grupo Vip, foi colocada na Xepa na última quinta-feira, 16, após a dupla Aline e Vinicius vencer a liderança.

Com isso, a famosa passa a ter ainda mais restrição em seu cardápio. Vale lembrar que alguns brothers próximos de Gracyanne Barbosa se dispuseram a doar os ovos para a musa fitness. A sister, no entanto, garantiu que tentará se saciar com a quantidade disponibilizada.

Vale lembrar que a famosa se preparou psicologicamente para a mudança drástica em sua alimentação. De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Gracy fez terapias, como o mapa mental, para não sofrer muito com a transformação em seu cardápio e não deixar que a falta de ovos afete o seu humor.

Além disso, ela também teve a orientação de nutricionistas e médicos para saber o que pode comer quando estiver no Vip e na Xepa. Ainda segundo o jornalista, Gracy pediu para a produção para ter um cardápio com ovos e whey protein em suas possíveis festas do Líder e almoço do Anjo.

