Médica comenta decisão de Gracyanne Barbosa revelada no BBB 25: ‘Totalmente viável’

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli comenta decisão da musa fitness Gracyanne Barbosa, revelada durante o BBB 25

Gracyanne Barbosa (41) fez uma revelação que deixou seus companheiros de confinamento no BBB 25 e o público bastante curiosos: ela não come chocolate há 20 anos. Durante um bate-papo com a atriz Vitória Strada (28), enquanto disputavam a primeira Prova de Resistência do reality show da TV Globo, na madrugada da última terça-feira, 14, a musa fitness explicou que seu corpo já se adaptou à ausência do doce e que a única exceção é a versão saborizada em whey protein. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli comenta a decisão da ex-esposa do cantor Belo (50). “Totalmente viável”, afirma.

Segundo a especialista, a decisão de Gracyanne, de ficar mais de 20 anos sem consumir doces, reforça algo que a ciência já confirma: o doce não é um nutriente essencial para o organismo. “Nosso corpo não precisa de açúcar adicionado para funcionar de forma adequada, já que a glicose necessária para as funções vitais é obtida por meio da metabolização de carboidratos complexos presentes em alimentos como frutas, grãos integrais e legumes”, informa.

“O consumo de doces, principalmente os industrializados, muitas vezes está associado a um ciclo de dependência do paladar. Quanto mais doce consumimos, mais sentimos vontade de continuar comendo, já que o açúcar ativa áreas de recompensa no cérebro. Esse hábito pode ser modificado com a reeducação alimentar, reduzindo gradualmente o consumo de açúcar e permitindo que o paladar se adapte a sabores menos doces”, continua Cibele.

De acordo com a médica, Gracyanne demonstra que essa mudança de estilo de vida é possível e que, com consistência, o hábito de consumir doces pode ser completamente substituído por escolhas mais saudáveis. “Além disso, a ausência de açúcar na dieta contribui para inúmeros benefícios, como melhora do controle glicêmico, redução do risco de doenças metabólicas e diminuição de processos inflamatórios”, pontua.

Cibele diz que é importante destacar que não há prejuízo algum em não consumir doces. “Pelo contrário, essa escolha representa uma liberdade alimentar que promove mais saúde e bem-estar a longo prazo. Trata-se de um hábito que pode ser construído por qualquer pessoa, com disciplina e pequenas mudanças graduais”, explica.

“A mensagem que fica é clara: doces não são necessários, e é totalmente viável viver sem eles. Essa adaptação é uma escolha pessoal e uma prova de que o estilo de vida pode ser moldado de acordo com os objetivos de saúde e qualidade de vida de cada um”, finaliza a médica.

