BBB 25: Mateus avalia 'efeito manada' em cima de brother: 'Péssimo'

Em conversa com Eva e Renata, Mateus avaliou que um brother pode se sentir excluído devido aos últimos acontecimentos no BBB 25

Na madrugada desta terça-feira, 4, Mateus conversou com Renata e Eva no Quarto Anos 50 sobre a relação de Diogo Almeida e Vilma com os demais participantes após o Sincerão desta segunda-feira, 3. O arquiteto, que faz dupla com Vitória, afirmou que está preocupado em ter um "efeito manada".

"Esse efeito manada para a pessoa se excluir e ficar um clima péssimo para a pessoa poder conviver. Ainda mais Dona Vilma, que eu sinto que tem muito mais essa dificuldade, de participar da dinâmica e depois poder trocar uma ideia mais tranquila. Muito fácil eles se excluírem. Eu não quero que eles se sintam assim", disse o brother.

Renata opinou sobre a situação. "A gente também ficou surpresa de ele ter feito isso, porque se eu tivesse beijando um boy e ele fizesse isso, eu também ficaria chateada", afirmou a sister. Eva relembrou uma fala de Diogo no Sincerão sobre a relação que ele teve com Aline foi só de "beijos e abraços".

Sua dupla retomou a fala e ressaltou que o ator deu a entender que o laço com a policial militar se resumiu apenas a contato físico. "Ainda assim, a situação é pesada. Tu entende que a Dona Vilma é senhora, estava levando tortada na cara, a outra gritando. Ela mandando Giovanna calar a boca. Foi tudo muito desconfortável", comentou a bailarina. "Apesar disso, quem trouxe ela, foi ele. E ele sabe como funciona o Big Brother", respondeu Mateus.

Aline detona Diogo ao vivo

A policial Aline chamou Diogo Almeida para falar dele no Sincerão do BBB 25, da Globo, na noite desta segunda-feira, 3. Ela escolheu o ator para ser a última pessoa com quem formaria uma dupla e explicou sua decisão.

Aline disse que achava que ele iria defendê-la quando tivesse a oportunidade, como aconteceu no contragolpe no paredão, mas ficou decepcionada por isso não acontecer. "Eu notei algumas inconsistência em algumas atitudes do Diogo. Eu tive uma conversa na qual ele se solidarizava com a minha história e do Vini. E na oportunidade que ele teve de defender a minha permanência na casa e ele não fez. Isso me decepcionou muito. Ele reforçou que a aproximação era algo importante para ele e eu não consegui ver isso nas atitudes", afirmou ela. Saiba mais!

