BBB 25: Aline detona Diogo ao vivo: ‘Me decepcionou muito’

No Sincerão, Aline escolhe Diogo Almeida como a última pessoa com quem formaria dupla no BBB 25 e explica decisão

A policial Aline chamou Diogo Almeida para falar dele no Sincerão do BBB 25, da Globo, na noite desta segunda-feira, 3. Ela escolheu o ator para ser a última pessoa com quem formaria uma dupla e explicou sua decisão.

Aline disse que achava que ele iria defendê-la quando tivesse a oportunidade, como aconteceu no contragolpe no paredão, mas ficou decepcionada por isso não acontecer. "Eu notei algumas inconsistência em algumas atitudes do Diogo. Eu tive uma conversa na qual ele se solidarizava com a minha história e do Vini. E na oportunidade que ele teve de defender a minha permanência na casa e ele não fez. Isso me decepcionou muito. Ele reforçou que a aproximação era algo importante para ele e eu não consegui ver isso nas atitudes”, afirmou ela.

Em sua defesa, Diogo disse que teve que entrar em um consenso no contragolpe com a dupla Giovanna e Gracyanne e que defendeu os gêmeos João Pedro e João Gabriel porque são seus aliados desde o início. "Eu e a Aline, a gente vem se aproximando há alguns dias, a gente teve uma troca genuína, tudo o que eu troquei com ela foi de verdade. Eu conversei com o Vinicius, mas o nível de troca é outro. Quando a gente foi para a dinâmica, a gente tinha que chegar em um consenso. Eu disse que os Joãos não escolheria, porque eles estão comigo desde o inicio”, afirmou.

Aline deu emoji de nojo para Diogo

A sister Aline ficou decepcionada com a atitude de Diogo Almeida na formação do terceiro paredão do BBB 25, da Globo, na noite de domingo, 3. Isso porque ele não a defendeu durante a decisão do contragolpe. Com isso, ela tomou uma decisão radical na manhã desta segunda-feira, 3, e deu um emoji muito ruim para ele.

No queridômetro, Aline escolheu o emoji de nojo, que é representado por um rostinho vomitando, para Diogo. Além disso, ela escolheu o emoji de mentiroso para Vilma, que é a dupla e mãe do ator.

Os emojis negativos não pararam por aí. Gracyanne Barbosa e Giovanna deram os emojis de mentiroso para Vilma e Diogo. Ainda no queridômetro, Vinicius deu coração partido para Diogo e Vilma, e Aline deu coração partido para João Pedro.

