BBB 25: Maike pede desculpas para Diego Hypolito: 'Não sei te feriu'

Maike conversou com Diego Hypolito na academia da casa do BBB 25 na tarde desta segunda-feira, 3. O represente comercial, que faz dupla com Gabriel, que também estava presente durante o papo, se desculpou com o ginasta após comentários sobre as crises de ansiedade dele.

"Eu acho que quando alguém é ferido a gente tem que pedir desculpas, sim, independente se essa foi a intenção ou não. Ou se a gente corrigiu, ou não. Então eu não sei se isso te feriu. Eu queria entender se isso te feriu para a minha desculpa ser mais sincera. Mas de toda forma, se isso machucou você, eu queria te pedir desculpas, pela dupla mesmo. Porque em alguns aspectos em relação a você a gente pensa muito diferente. Ele tem um posicionamento e eu tenho outro em relação a você", disse ele.

E seguiu: "Na festa eu conversei com o Gui. Ele veio me dar um toque em relação a você. Falar que ele não gostou de algumas coisas, que a gente poderia ter feito de forma diferente... Aí eu expus para ele coisas que eu já expus para você. (...) Expus coisas da minha vida pessoal também para ele, que vão muito de encontro com algo que eu reparei só aqui (...) Eu falei que aqui dentro eu não consigo te ver como Diego, só consigo te ver como Diego Hypolito, tá ligado, o super-herói! Foram essas palavras que eu usei para ele, por isso que tô falando, para você não achar que eu tô falando para te agradar."

"Quando eu percebi que você tinha algumas questões que pessoas comuns... Eu estava falando com o Gabriel no quarto outro dia, que a gente olha você aqui e a gente só consegue ver o medalhista olímpico. Eu entendo que você veio para cá, talvez até para quebrar um pouco isso. Para mostrar que você é um ser humano normal e que também é um medalhista olímpico...", acrescentou. "Por muitos motivos..." respondeu Diego.

A dupla de Gabriel continuou falando: "Sim e eles são seus e eu não preciso saber quais são. Na minha visão é também por esse motivo para sair um pouco só do esporte, é o que eu acho. Para se humanizar mais. Quando eu vi que você tinha coisas das quais eu passei, as quais pessoas muito, muito próximas a mim, eu percebi que você é de carne e osso normal e tem suas dores, como todas as outras pessoas", acrescentou ele, falando sobre o almoço do Big Fone. "De você ter aquele episódio lá, ali na sala. O episódio foi após o almoço e eu nem sabia que você estava magoado com isso e a gente foi lá tentar te ajudar. Eu me compadeci real", complementou.

Após ouvir o brother, Diego desabafou. "Não queria jamais que fosse algum tipo de pauta da minha vida, as minhas questões, que eu lido há alguns anos, que eu achava que elas estavam todas dentro de uma casinha. Mas que eu não achava que elas iam de maneira alguma aflorar."

Daniele Hypolito sai em defesa de Diego após fala de brother

A ex-ginasta Daniele Hypolito fez um breve desabafo na madrugada desta segunda-feira, 3, ao relembrar uma fala de Gabriel a respeito das crises de ansiedade de seu irmão, Diego Hypolito, no BBB 25. Emparedada, a sister saiu em defesa do familiar e prometeu que iria expor a situação durante a dinâmica do Sincerão.

"Eu não sou muito de falar, mas acho que tem coisas que você tem que falar né. É aquele ditado, quem bate esquece, mas quem apanha não. É fácil ir pra um lugar e duvidar daquilo que você teve, que eu, como irmã, te vi 2 anos trancado em casa. Desde esse dia, eu tô com um nó na garganta gigantesco!", declarou a atleta. Saiba mais!

