BBB 25: Joselma dá opinião sincera após ver brothers na academia: 'Não queria'

Em conversa com algumas colegas de confinamento, a participante Joselma deu sua opinião após ver o treino de alguns brothers

Na área externa da casa do BBB 25, Joselma observa Camilla, Thamiris, Gracyanne Barbosa e Vilma, que estão fazendo exercícios na academia. A dona de casa, que está ao lado de Arleane, Eva e Renata, dispara uma opinião.

"Eu não queria chegar a um corpo assim para passar fome, não", diz ela. Ao ouvir a colega de confinamento, Renata rebate e afirma que não é preciso parar de comer para manter a forma, é apenas necessário manter uma alimentação balanceada.

Joselma, então, responde. "Essas comidas saudáveis, não gosto não. Gosto de comer galinha de cabidela cheia de molho, macarrão. Ele ama cozido, eu faço cozido. Rabada, arroz branco", comentou ela, que entrou no reality show com o genro, Guilherme.

Antes, durante uma conversa com os brothers, Joselma surpreendeu ao falar sobre a aparência da filha após o nascimento. A sister revelou que ficou chocada ao ver a aparência da menina quando ela era bebê. "Quando ela nasceu, eu olhei assim e disse: 'Meu Deus do céu, que menina feia'", afirmou ela, arrancando risadas. Hoje em dia, a filha dela, Leticia Tavares, é casada com Guilherme. Ela é fisioterapeuta pélvica e doula. Nas redes sociais, ela torce pela dupla do marido e da mãe.

Como vai funcionar a dinâmica de duplas?

Com o início do BBB 25 em duplas, os participantes do reality enfrentarão duas fases distintas ao longo da temporada. Durante o episódio de estreia nesta segunda-feira, 13, o apresentador Tadeu Schmidt contou que os brothers e sisters vão disputar o jogo com seus parceiros, mas apenas um campeão levará a premiação de até R$ 3 milhões para casa.

"Vocês entraram em dupla, vão jogar em dupla, ser Líder em dupla, Anjo em dupla, vão ser eliminados em dupla. Se alguém apertar o botão e desistir, a dupla vai junto; se for expulso, vai junto. É como se fosse um time, sabe?", explicou o apresentador para os participantes. Em seguida, o apresentador revelou um detalhe importante, que omitiu dos brothers, para os telespectadores. Saiba mais!

