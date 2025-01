BBB 25: Joselma chama a filha de 'feia' em rede nacional. Veja como ela é

Nova participante do BBB 25, da Globo, Joselma choca com sua sinceridade ao revelar o que achou ao ver a filha pela primeira vez após o nascimento

A sister Joselma já está dando o que falar na casa do BBB 25, da Globo. Ela foi confinada no reality show na noite de segunda-feira, 13, quando entrou no jogo por votação popular ao lado do genro, Guilherme. Agora, ela surpreendeu ao falar sobre a aparência da filha após o nascimento.

Em uma conversa com os brothers, a senhora revelou que ficou chocada ao ver a aparência da filha quando ela era bebê. “Quando ela nasceu, eu olhei assim e disse: ‘Meu Deus do céu, que menina feia”, afirmou ela, arrancando risadas.

Hoje em dia, a filha dela, Leticia Tavares, é casada com Guilherme. Ela é fisioterapeuta pélvica e doula. Nas redes sociais, ela torce pela dupla do marido e da mãe.

Veja como é a filha de Joselma:

A entrada de Joselma e Guilherme

A dupla Guilherme e Joselma conquistou uma vaga no BBB 25, da Globo. Eles são genro e sogra e foram os mais votados pelo público em votação aberta desde a semana passada e encerrada nesta terça-feira, 13.

A última vaga de duplas no Big Brother Brasil 25 foi disputada por três duplas: Cléber e Joseane, Guilherme e Joselma e Nicole e Paula.

O resultado foi anunciado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt. A dupla vencedora recebeu 66,40% dos votos do público e entrou na casa com imunidade.

Saiba mais sobre Guilherme e Joselma

"Pernambucanos de Olinda, a dona de casa Joselma, de 54 anos, e o fisioterapeuta Guilherme, de 27, são sogra e genro há seis anos. Ela o trata como um filho. A simpatia pelo marido da filha foi instantânea e a cumplicidade e o respeito entre eles vêm desde que se conheceram. “Eu digo que com a filha dela foi amor à primeira vista, mas, com Joselma, foi conexão à primeira vista. Acho que ela sabe mais coisas da minha vida que qualquer amigo meu”, conta Guilherme sobre a escolha da dupla para o BBB", informou a Globo.