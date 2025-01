BBB 25: Marcelo detona Vinícius e avisa: 'O bicho vai pegar aqui dentro'

Em conversa com alguns participantes do BBB 25, Marcelo falou sobre a postura de Vinícius, que faz dupla com a Policial Militar Aline

O jogo começou! Marcelo, dupla de Arleane, sua esposa, conversou com alguns brothers sobre o primeiro paredão do BBB 25 e assegurou que Edilberto, Raissa, João Gabriel e João Pedro não são seu alvos. Apesar de não ter definido seu voto, o servidor está analisando Vinícius, dupla de Aline, pois percebeu que o rapaz não simpatizou com ele.

"Posso falar por mim: a menina que é policial e o amigo dela, o cara não foi com a minha cara. Eu quero que arda. Não foi com a minha cara e eu tô esperando ele falar alguma m** para mim que o bicho vai pegar aqui dentro", disse Marcelo.

Raissa disse que notou o promotor de eventos encarando seu desempenho durante a primeira prova do reality. O pai da jovem, então, confirma que percebeu que o jovem com o "nariz para cima". "Ele prestando atenção, de olho em você", comentou Edilberto.

João Pedro revelou para o grupo que suas opções de voto no momento são Aline e Vinícius ou Mateus e Vitória. Após ouvir o colega, Marcelo falou suas percepções sobre a Polícia Militar e o promotor. "Eles não foram com a minha cara, eu quero é que arda. Vou ser educado e tal, mas percebi no olhar. Posso estar engando. Meu voto ainda não está decidido, tenho uns dois dias para decidir se é isso mesmo", afirmou.

Saiba qual dupla venceu a primeira prova de resistência

A estreia do BBB 25 entregou a primeira Prova de Resistência da temporada! As duplas precisavam permanecer o maior tempo possível dentro da dinâmica do reality show da TV Globo para conquistarem a imunidade.

As amigas Eva e Renata foram as últimas participantes a saírem da prova, com pouco mais de seis horas de resistência. As duas disputavam contra Aline e Vinicius, que receberam um aviso de eliminação, fazendo com que a atividade chegasse ao fim.

