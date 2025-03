BBB 25: João Pedro ameaça: ‘Vou acabar apertando o botão’

O brother João Pedro ficou abalado após discussão com Eva no BBB 25 e pensa em desistir do reality show. Saiba o que acontece se ele apertar o botão

O brother João Pedro ficou abalado após um atrito com Eva durante a festa do líder Guilherme no BBB 25, da Globo. Tanto que ele cogitou a possibilidade de apertar o botão da desistência para sair do reality show.

O rapaz não gostou de ver Eva fazendo brincadeiras com ele e ficou magoado, mas não diz expressar seus sentimentos. Em uma conversa com Delma, ele desabafou: “Vou contar, não, senão vou acabar apertando o botão”.

Então, Delma disse para ele não apertar o botão e ele disse que não iria tomar a decisão radical. “Vou apertar não, mas ele [João Gabriel] viu um trem que… Já faz uns dias que a gente está grilado com isso”, desabafou.

O que acontece se um participante apertar o botão?

O Big Brother Brasil possui o botão da desistência na sala de estar. Lá, os participantes podem apertá-lo a qualquer momento do jogo e sair imediatamente da competição, mas isso tem consequências.

O participante que apertar o botão tem que deixar o confinamento na hora. Além disso, ele perde parte do cachê que iria receber por sua participação no programa e não ganha as cotas de merchandising das campanhas publicitárias que participou ao longo do confinamento.

Inclusive, o desistente não é convidado para a grande final do BBB e perde todos os prêmios que tenha conquistado ao longo do programa, como produtos ou dinheiro nas dinâmicas.

Dinâmica da semana no BBB 25

Nesta semana, a dinâmica do jogo será a seguinte: Na quinta-feira, 20, o líder Guilherme vai vetar uma pessoa da nova Prova do Líder, que será dividida em duas partes. A primeira parte começa às 14h e a segunda parte acontece às 23h45, no programa ao vivo.

Na sexta-feira, 21, o líder indica 6 pessoas para a Mira do Líder e os brothers realizam o leilão pelo Poder Curinga. No sábado, 22, acontece a Prova do Anjo e o Big Fone vai tocar para emparedar duas pessoas.

No domingo, 23, a formação do paredão triplo terá: o dono do poder Curinga tira uma pessoa que foi emparedada pelo Big Fone; o anjo imuniza uma pessoa; o líder indica uma pessoa para o paredão; os dois mais votados pela casa vão para o paredão; 3 pessoas jogam a prova bate-volta e uma se salva. Na terça-feira, 25, um participante é eliminado.

Leia também: BBB 25: Renata e Eva avaliam relação com brothers: 'A escolha é deles'