BBB 25: João Pedro leva punição e perde estalecas; saiba o que aconteceu

No BBB, O Líder da semana, João Pedro, foi alvo de uma punição por causa de uma atitude no reality show e perdeu estalecas

A madrugada desta quarta-feira, 26, foi agitada na casa do BBB 25, da Globo. O Líder da semana, João Pedro, foi alvo de uma punição por causa de uma atitude proibida no reality show e perdeu cinquenta estalecas. Ele já estava deitado para dormir quando foi surpreendido pelo alerta da produção.

"O que eu fiz?", questionou ele. "Acho que você não pode dormir fora [do Apê do Líder]", opinou Maike. Em seguida, o brother se levantou às pressas e foi até o Apê, e o representante comercial foi atrás dele. "Senão você não vai acordar, você sabe", afirmou Maike.

BBB 25: Aline tem crise de choro na cozinha

A eliminação de Diogo Almeida no sexto paredão do BBB 25 foi assunto entre os brothers na madrugada desta quarta-feira, 26. Sentada na mesa da cozinha do confinamento, Aline não conseguiu segurar as lágrimas e caiu no choro. Ao ver a cena, Guilherme tentou consolá-la.

"Minha irmã, estou acostumado a lhe ver sorrido, não chorando", falou. Vinicius também se aproximou para conversar com ela. "Que saco (...) Fica parecendo que a pessoa morreu", lamentou a sister. "Mas qual a sensação?", quis saber o promotor de eventos.

"Que é frescura!", desabafou Aline, em meio a lágrimas. "Seu sentimento não é frescura. Se é seu, como é frescura?", devolveu Vinícius. "Todo mundo chorou aqui hoje. Você tem seu direito de chorar também", reagiu Guilherme.

Em outro momento, Aline também lamentou a eliminação do brother e caiu no choro durante uma conversa com Vitória Strada. "Independente de qualquer coisa, eu sei que agora parece que está tudo embolado. Mas tudo que está aí dentro é verdadeiro. E tudo que a gente viu aqui foi verdadeiro também. Você seguiu o seu coração", aconselhou a atriz.

