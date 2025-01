BBB 25: Guilherme detalha vício da sogra, Joselma, em cigarros

De forma leve e descontraída, Guilherme conversou com os brothers sobre o vício da sogra, Joselma, em cigarros e brincou: "Vai fumar o estoque inteiro"

Nesta quarta-feira, 15, Guilherme conversou com os Brothers do BBB 25 sobre o vício da sogra, Joselma, em cigarros. Na expectativa para o 'Show de Quarta', o pernambucano brincou que ela deve fumar todo o estoque de cigarros da casa já na primeira festa do reality show.

"Ela bebendo fuma 40 cigarros. Na festa, vai fumar o estoque inteiro... Ela é uma chaminé, a própria fogueira de São João", disse ele, com bom humor.

Na sequência, Guilherme ressaltou que a sogra tem reduzido o consumo de cigarros dentro do programa da TV Globo, fumando pouco mais da metade do que costumava fora do reality. Ele também revelou que ela chegou a temer a possibilidade de participar da Casa de Vidro, pois isso a obrigaria a ficar sem fumar.

Vale lembrar que eles foram escolhidos pelo público na votação para definir a última dupla de participantes da temporada. Antes do início do BBB 25, eles disputaram uma vaga com outras duas duplas. Com isso, eles entraram na casa algumas horas depois das outras duplas.

Penalidade

A senhora Joselma, que é dupla de Guilherme, perdeu a paciência e detonou os participantes do BBB 25, da Globo, após sofrer penalidade. Ela e o genro foram os escolhidos pelos Brothers para sofrerem a consequência de dormir por uma noite fora de casa. Os dois tiveram que passar a noite em colchões no jardim do reality show.

Ao ficar sozinha com o genro, Joselma desabafou sobre a atitude dos rivais e disse que não quer ouvir pedidos de desculpas ao longo do dia. “O pessoal não segura, não sustenta, não. O ponto. Por que se você indicou... Porque você não tem afinidade, você não foi com a cara! Não tem essa de está arrodeando, arrodeando para dizer alguma coisa, não. Diz logo: Não gostei de fulano e tal, não sei o quê”, afirmou.

E completou: “Tanta explicação. Nem vem com conversa, não. Eu não estou nem a fim de conversar com ninguém. Já tá, já é o jogo, não está jogando, você não fez, pronto. Não já indicou? Cabou-se”.

