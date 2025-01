BBB 25: Filha de Joselma e esposa de Guilherme se manifesta após dupla dormir no jardim

Filha de Joselma e esposa de Guilherme, Leticia opinou sobre decisão dos brothers de escolher a dupla para dormir no jardim: "Estavam cientes"

A primeira dinâmica do BBB 25 está gerando repercussão tanto dentro quanto fora da casa mais vigiada do Brasil. Após Guilherme e Joselma serem escolhidos pelos brothers para enfrentar a consequência de dormir no jardim na última terça-feira, 14, Leticia Tavares, filha de Joselma e esposa de Guilherme, expressou seu descontentamento com a decisão dos participantes. As informações são da revista Quem.

"Não concordo com a justificativa dos participantes, que alegaram ter sido votados por entrarem por último. Contudo, faz parte do jogo", argumentou.

"A partir do momento em que optaram por participar, estavam cientes de que poderiam ser alvo desse tipo de estratégia. Isso é algo que vem com a dinâmica da competição, e quem escolhe entrar, aceita as consequências disso", completou Leticia, que também usou os stories do Instagram para expressar sua indignação.

Filha de Joselma e esposa de Guilherme sobre dupla dormir no jardim. Foto: Reprodução/Instagram

Joselma perde a paciência ao sofrer penalidade

A senhora Joselma, que é dupla de Guilherme, perdeu a paciência e detonou os participantes do BBB 25, da Globo, após sofrer penalidade. Ela e o genro foram os escolhidos pelos Brothers para sofrerem a consequência de dormir por uma noite fora de casa. Os dois tiveram que passar a noite em colchões no jardim do reality show.

Ao ficar sozinha com o genro, Joselma desabafou sobre a atitude dos rivais e disse que não quer ouvir pedidos de desculpas ao longo do dia. “O pessoal não segura, não sustenta, não. O ponto. Por que se você indicou... Porque você não tem afinidade, você não foi com a cara! Não tem essa de está arrodeando, arrodeando para dizer alguma coisa, não. Diz logo: Não gostei de fulano e tal, não sei o quê”, afirmou.

E completou: “Tanta explicação. Nem vem com conversa, não. Eu não estou nem a fim de conversar com ninguém. Já tá, já é o jogo, não está jogando, você não fez, pronto. Não já indicou? Cabou-se”.

Joselma e Guilherme foram os escolhidos pelo público na votação para definir a última dupla de participantes da temporada. Antes do início do BBB 25, eles disputaram uma vaga com outras duas duplas. Com isso, eles entraram na casa algumas horas depois das outras duplas.

