Conheça Mauro Machado, pai de Anitta e escolha da cantora para acompanhá-la em show no BBB 25

No 'Show de Quarta', do BBB 25, Anitta subirá ao palco com o pai, Mauro Machado, carinhosamente conhecido como Painitto; saiba mais sobre ele

Nesta quarta-feira, 15, Anitta marcará presença no "Show de Quarta", a nova dinâmica do BBB 25. A cantora surpreendeu e animou os fãs ao anunciar que se apresentará ao lado de seu pai, Mauro Machado, conhecido carinhosamente como Painitto. Conheça mais sobre o pai de Anitta!

A famosa já falou abertamente sobre o forte vínculo que tem com ele, destacando-o como uma de suas maiores influências e foi por esse motivo que ela o escolheu para subir ao palco do BBB 25 ao seu lado. Foi Painitto quem apresentou Anitta ao candomblé, religião de matriz africana que ela segue e valoriza. Além disso, a cantora costuma dizer que os dois são muito parecidos em jeito e personalidade. A escolha de dividir o palco com o pai reforça a forte conexão entre eles e destaca a importância desse laço em sua vida pessoal e profissional.

Mineiro e pai de três filhos – Rennan, Larissa (Anitta) e Felipe Terra, que foi reconhecido em 2019 após um exame de DNA – Mauro Machado também é torcedor apaixonado do Botafogo. Ele frequentemente compartilha suas opiniões sobre o time nas redes sociais, o que lhe rendeu, em 2024, o papel de comentarista dos jogos do clube na Cazé TV.

O pai de Anitta é separado de Miriam Macedo desde que os filhos eram pequenos, mas mantém uma relação amistosa com a ex-esposa. Apesar de sua filha ser milionária e garantir total suporte à família, Mauro prefere uma vida simples em São Pedro D’Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Por muitos anos, trabalhou como representante comercial e atualmente é dono de uma loja de baterias de carro na cidade.

Em 2022, ele passou por um momento delicado ao sofrer um AVC. Durante os exames, foram descobertos cânceres no pulmão e no pâncreas, que trouxeram complicações para sua saúde. Após um período de tratamento intenso, Mauro se recuperou e hoje segue em acompanhamento para a remissão da doença.

Na época, Anitta comemorou a cura do pai com uma mensagem emocionante: "O câncer foi completamente removido hoje. Depois de todos os novos exames, a biópsia das coisinhas em torno do câncer foi positiva e meu pai está 100% curado. Milagres acontecem! Obrigada, obrigada, obrigada!", celebrou a cantora.

Já em setembro do ano passado, Mauro usou as redes sociais para compartilhar uma foto antiga ao lado da filha. "Lá do fundo do baú! Vida dura e sofrida. Mas ela sempre falava: 'Calma pai. No final tudo acaba bem'", escreveu. "Te amo demais", respondeu Anitta.

Declaração de Anitta

Anitta compartilhou uma série de cliques e uma homenagem ao pai, Mauro Machado, para celebrar o Dia dos Pais. No textão, a artista relembrou de alguns momentos que viveu ao lado do pai e as coisas que aprendeu com ele ao longo da trajetória, que a ajudaram tanto na vida pessoal, como também na carreira de cantora.

"Você me ensinou a andar de salto alto, cruzar as pernas como uma dama, seduzir, jogar o cabelo pro lado, pedir comida em restaurante, dirigir como piloto de formula 1, ser uma chefe cheia de poder e outras cositas más", começou a artista na publicação.

A cantora também relembrou que foi do pai que veio também o desejo de seguir em sua religião: "Me apresentou a dança de salão, a religião, os batuques da percussão e um catálogo variado de músicas como essa nossa preferida de quando eu era criança e ouvíamos no último volume cantando no carro no caminho de 2 horas até sua casa".

Anitta faz parte do candomblé, uma religião de matriz africana, o que já fez com que ela fosse alvo de intolerância religiosa e lançasse a música Aceita, em busca de desmistificar os tabus.

"Pai, você me ensinou a ser alegre, pra cima, carismático, contagiante. Todas as lembranças que temos juntos me emocionam. Somos tão parecidos, tão conectados. Sou muito feliz que nos escolhemos pra sermos pai e filha. Meu grande amor. A vida ao seu lado é um arco íris de diversão e conhecimento. Te amo. Feliz dia dos pais, Painitto", escreveu a artista, referindo-se ao pai com o apelido criado por ela e os fãs.

