BBB 25: Joselma perde a paciência ao sofrer penalidade: ‘Nem vem com conversa’

A senhora Joselma, que é dupla de Guilherme, perdeu a paciência e detonou os participantes do BBB 25, da Globo, após sofrer penalidade. Ela e o genro foram os escolhidos pelos Brothers para sofrerem a consequência de dormir por uma noite fora de casa. Os dois tiveram que passar a noite em colchões no jardim do reality show.

Ao ficar sozinha com o genro, Joselma desabafou sobre a atitude dos rivais e disse que não quer ouvir pedidos de desculpas ao longo do dia. “O pessoal não segura, não sustenta, não. O ponto. Por que se você indicou... Porque você não tem afinidade, você não foi com a cara! Não tem essa de está arrodeando, arrodeando para dizer alguma coisa, não. Diz logo: Não gostei de fulano e tal, não sei o quê”, afirmou.

E completou: “Tanta explicação. Nem vem com conversa, não. Eu não estou nem a fim de conversar com ninguém. Já tá, já é o jogo, não está jogando, você não fez, pronto. Não já indicou? Cabou-se”.

Joselma e Guilherme foram os escolhidos pelo público na votação para definir a última dupla de participantes da temporada. Antes do início do BBB 25, eles disputaram uma vaga com outras duas duplas. Com isso, eles entraram na casa algumas horas depois das outras duplas.

Saiba mais sobre Guilherme e Joselma

"Pernambucanos de Olinda, a dona de casa Joselma, de 54 anos, e o fisioterapeuta Guilherme, de 27, são sogra e genro há seis anos. Ela o trata como um filho. A simpatia pelo marido da filha foi instantânea e a cumplicidade e o respeito entre eles vêm desde que se conheceram. “Eu digo que com a filha dela foi amor à primeira vista, mas, com Joselma, foi conexão à primeira vista. Acho que ela sabe mais coisas da minha vida que qualquer amigo meu”, conta Guilherme sobre a escolha da dupla para o BBB", informou a Globo.

