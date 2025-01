E agora? Após comer os últimos ovos da casa, Gracyanne Barbosa compartilhou como pretende substituir a fonte de proteína

Gracyanne Barbosa segue firme em manter sua rotina de alimentação enquanto aproveita o VIP do BBB 25. Após impressionar o público com a quantidade de ovos que ingere diariamente, a musa fitness comeu os últimos ovos disponíveis da casa na manhã desta quinta-feira, 16. Na cozinha do reality show, Gra compartilhou com a ginasta Daniele Hypolito a forma que encontrou de substituir a proteína.

"Acabou! Não tem mais nada", lamentou a influenciadora. "Você tinha falado que estava com fome. E você deve estar com bastante fome, né? Você está controlando muito, principalmente, a questão do ovo", destacou Daniele.

Mantendo o foco, Gracyanne Barbosa revelou a estratégia para substituir os ovos. "Eu tenho um peito de frango ali", disse ela.

Dieta de Gracyanne Barbosa

Na última quarta-feira, 15, Gracyanne Barbosa deixou Joselma surpresa ao revelar detalhes de sua rotina de alimentação. Durante o café da manhã, a sogra de Guilherme questionou a musa fitness sobre a quantidade de ovos que ela estava preparando para comer.

“Eu tô comendo metade do que eu como. Quatro ovos. Eu como oito de manhã”, revelou Gra. "Oito, é mesmo?”, questionou Dona Delma.

Na sequência, Guilherme perguntou: “E quantos por dia?”. “Quarenta”, respondeu a influenciadora. “40 ovos por dia? Eu acho que vou comer 60”, brincou Joselma.

Em seguida a participante questionou como Gracyanne prepara tantos ovos: “Tem que ser ‘cozinhado’, é?”. “De qualquer jeito. Cozido, omelete, ovo mexido”, esclareceu a sister.

“Chegando em casa eu vou comer 60 ovos. Vão dizer que eu não chego nesse corpo? Tu vai ver”, disse Joselma, com bom humor. “Agora eu não consigo é fazer a força e levantar aqueles pesos. Deus me livre”, confessou.

Leia também:BBB 25: Gracyanne Barbosa relembra motivo do fim do casamento com Belo: 'Me arrependo'