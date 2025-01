BBB 25: Gracyanne Barbosa surpeende Joselma ao detalhar dieta

Durante o café da manhã no BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa deixou Joselma surpresa ao revelar quantos ovos come diariamente

Nesta quarta-feira, 15, Gracyanne Barbosa deixou Joselma surpresa ao revelar detalhes de sua rotina de alimentação. Durante o café da manhã, a sogra de Guilherme questionou a musa fitness sobre a quantidade de ovos que ela estava preparando para comer.

“Eu tô comendo metade do que eu como. Quatro ovos. Eu como oito de manhã”, revelou Gra. "Oito, é mesmo?”, questionou Dona Delma.

Na sequência, Guilherme perguntou: “E quantos por dia?”. “Quarenta”, respondeu a influenciadora. “40 ovos por dia? Eu acho que vou comer 60”, brincou Joselma.

Em seguida a participante questionou como Gracyanne prepara tantos ovos: “Tem que ser ‘cozinhado’, é?”. “De qualquer jeito. Cozido, omelete, ovo mexido”, esclareceu a sister.

“Chegando em casa eu vou comer 60 ovos. Vão dizer que eu não chego nesse corpo? Tu vai ver”, disse Joselma, com bom humor. “Agora eu não consigo é fazer a força e levantar aqueles pesos. Deus me livre”, confessou.

Gracyanne choca ao revela há quantos anos não come chocolate

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar há quantos anos não come um chocolate. Confinada no BBB 25, da Globo, ela conversou com Vitória Strada sobre a alimentação.

Na conversa, que aconteceu durante a Prova de Resistência, Strada quis saber: “Quanto tempo tu não vê um chocolate?”. Então, a musa respondeu: “Tem 20 anos”. E a atriz questionou: "Porque tu não gosta ou é restição?”. Ela disse: “Acostuma”.

Além disso, Barbosa contou qual será o cardápio de sua festa do líder. Caso conquiste a liderança, ela declarou que sua festa terá o tema de FitDance. O menu da celebração terá legumes, whey protein, doces sem açúcar e ovo de codorna. No entanto, ela já garantiu que não limitou o cardápio para não causar inimizade entre os participantes. “Eu falei ‘bota outras coisas se não as pessoas vão ficar com raiva de mim’”, afirmou.

