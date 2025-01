BBB 25: Gracyanne declara carinho por Belo após Diego Hypólito elogiar cantor

Durante treino na academia do BBB 25, a musa fitness Gracyanne Barbosa expressou gratidão a Belo após Diego Hypólito se desculpar por elogiar cantor

Mesmo separados, Gracyanne Barbosa segue mostrando que possui muito carinho por Belo, com quem teve um casamento de 16 anos. Nesta terça-feira, 14, Diego Hypólito confessou que ama ouvir as músicas do cantor e pediu perdão à musa fitness por isso, mas ela logo ressaltou que é grata ao ex-marido e que ele foi responsável por grandes ensinamentos.

"Eu sei que é um assunto delicado, mas eu amo o Belo", disse o ginasta. "Não é delicado, não. Amamos o Belo", respondeu Gra.

Na sequêcia, ela ainda explicou a importância de Belo em sua vida. "Vocês podem ficar tranquilos em falar. O Belo foi a pessoa que me ensinou a falar 'eu te amo'. Eu não sabia fazer isso. Aprendi com ele", declarou.

O pagodeiro, inclusive, foi um dos primeiros a saber sobre a participação de Gracyanne Barbosa e a irmã, Giovanna Jacobina, no BBB 25. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Belo apoiou bastante a ex-companheira e a ex-cunhada a entrarem na competição.

Gracyanne surpreende brothers com revelação envolvendo Belo

O BBB 25 mal começou e já entregou momentos divertidos para os telespectadores que acompanham o reality show da TV Globo. Durante a madrugada desta terça-feira, 14, os brothers participaram da primeira prova de resistência da edição e tiveram um tempo para se conhecerem melhor.

Ao longo da dinâmica entre as duplas, os participantes passaram a conversar sobre gostos pessoais. Um dos brothers, então, quis saber qual tipo de música os demais colegas gostavam de ouvir.

Gracyanne Barbosa, por sua vez, arrancou gargalhadas dos confinados ao revelar que curte escutar as canções de Belo, seu ex-marido. Os dois foram casados por 16 anos e anunciaram publicamente o divórcio em abril do ano passado.

"Mas também gosto de qualquer coisa que estiver tocando", completou a musa fitness. A declaração de Gracyanne afasta de vez os rumores de que o ex-casal não possui uma boa relação após o fim do casamento. Veja o vídeo!

