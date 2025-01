BBB 25: Gracyanne surpreende brothers com revelação envolvendo Belo

Confinada no BBB 25, Gracyanne divertiu os colegas da casa com revelação envolvendo o cantor Belo, com quem foi casada por 16 anos

O BBB 25 mal começou e já entregou momentos divertidos para os telespectadores que acompanham o reality show da TV Globo. Durante a madrugada desta terça-feira, 14, os brothers participaram da primeira prova de resistência da edição e tiveram um tempo para se conhecerem melhor.

Ao longo da dinâmica entre as duplas, os participantes passaram a conversar sobre gostos pessoais. Um dos brothers, então, quis saber qual tipo de música os demais colegas gostavam de ouvir.

Gracyanne Barbosa, por sua vez, arrancou gargalhadas dos confinados ao revelar que curte escutar as canções de Belo, seu ex-marido. Os dois foram casados por 16 anos e anunciaram publicamente o divórcio em abril do ano passado.

"Mas também gosto de qualquer coisa que estiver tocando", completou a musa fitness. A declaração de Gracyanne afasta de vez os rumores de que o ex-casal não possui uma boa relação após o fim do casamento.

O pagodeiro, inclusive, foi um dos primeiros a saber sobre a participação de Gracyanne Barbosa e a irmã, Giovanna Jacobina, no BBB 25. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Belo apoiou bastante a ex-companheira e a ex-cunhada a entrarem na competição.

A Gracyanne falando que gosta de ouvir as músicas do Belo! 🗣️ #BBB25pic.twitter.com/lBgci25MUt — Fofora da Casinha (@foforadacasinha) January 14, 2025

Gracyanne fez pedido especial para a produção do BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa entrou oficialmente na casa mais vigiada do Brasil na segunda-feira, 13. Com isso, as curiosidades sobre a ida dela para o reality show já começaram a circular na internet. Você sabia que ela se preparou mentalmente para a comida que vai encontrar no programa e fez pedidos para a produção?

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a musa fitness fez pedidos para a equipe do Big Brother sobre sua alimentação no confinamento. Ela é conhecida por comer 40 ovos por dia, mas não terá essa regalia no reality. Porém, ela garantiu que vai comer ovos em momentos especiais; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Especialista explica como Gracyanne Barbosa pode substituir ovos na xepa