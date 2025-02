BBB 25: Gracyanne Barbosa opina sobre aproximação de Vitória Strada com sister

Não gostou! Em conversa com Camilla e Thamiris, Gracyanne Barbosa analisou a aproximação de Vitória Strada com uma sister do BBB 25

Vitória Strada voltou a ser assunto no Quarto Nordeste após a repercussão do Sincerão desta última segunda-feira, 24. Durante o papo com as sisters, Camilla falou que a atriz saiu do quarto alegando que a temperatura estava muito quente.

"Ela nunca reclamou, né, gente? Ela não pode ficar aqui, coitada", ironizou Gracyanne Barbosa. "Advinha em qual quarto que ela está?", comentou Thamiris comenta, após confessar que "está muito chateada".

Em seguida, a musa fitness questionou a aproximação de Vitória com Renata. "Ela rindo com a Renata, é muito louco, é uma pessoa que ela tinha zero [troca]. Uma implicância quando a gente elogiava a garota", falou a sister.

"Eu acho legal ela se esforçar para se dar bem com todo mundo, mas acho muito rápido as mudanças", opinou Camilla. Thamirsis aproveitou para relembrar um momento em que a atriz passou por ela na sala e não trocou nenhuma palavra.

Camilla conversa com Renata e alerta sobre participante

Na área externa da casa do BBB 25, Camilla conversou com Renata sobre os últimos acontecimentos no reality show. Durante o papo, a trancista disse que "vai para o embate" e que "já escutou várias coisas na casa sobre outras pessoas".

Ao ouvir o comentário da sister, a bailarina quis saber se a irmã de Thamiris escutou alguma coisa sobre ela. "Tu 'vai' descobrir agora", brincou a sister. "Porque se for uma pessoa que estou andando do lado...", respondeu a amiga de Eva.

Em seguida, Camilla avisa a colega de confinamento que não se lembra da história toda, então vai expor. "Eu só não vou te falar porque não lembro da história toda, como começou o assunto. Não quero contar a parte só da pessoa, porque aí vai parecer que estou fazendo fofoca", justificou a trancista. Saiba mais!

