BBB 25: Camilla conversa com Renata e alerta sobre participante: 'Abre o olho'

Quem será? Camilla decidiu conversar com Renata no BBB 25 e disse para a sister que tem um participante próximo que fala mal dela

Na área externa da casa do BBB 25, Camilla conversou com Renata sobre os últimos acontecimentos no reality show. Durante o papo, a trancista disse que "vai para o embate" e que "já escutou várias coisas na casa sobre outras pessoas".

Ao ouvir o comentário da sister, a bailarina quis saber se a irmã de Thamiris escutou alguma coisa sobre ela. "Tu 'vai' descobrir agora", brincou a sister. "Porque se for uma pessoa que estou andando do lado...", respondeu a amiga de Eva.

Em seguida, Camilla avisa a colega de confinamento que não se lembra da história toda, então vai expor. "Eu só não vou te falar porque não lembro da história toda, como começou o assunto. Não quero contar a parte só da pessoa, porque aí vai parecer que estou fazendo fofoca", justificou a trancista.

Renata quis saber se essa pessoa falou dela e de Eva, e a sister esclarece: "Falou só de tu. E é uma pessoa que anda com vocês. Abre o olho porque talvez você esteja preocupada com pessoas que nem precisa", alertou. As duas se levantam para sair do local e a bailarina avisa: "Eu vou querer saber, depois vou perguntar de novo", comentou.

Karol Conká se pronuncia sobre comparações com participante do BBB 25

A cantora Karol Conká, uma das participantes mais marcantes do Big Brother Brasil, usou as redes sociais para comentar sobre os últimos acontecimentos da edição atual do reality show da TV Globo. Isso porque, recentemente, internautas passaram a compará-la com Camilla, que está no confinamento.

A 'semelhança' entre Karol e Camilla foi apontada pelo público após algumas atitudes da sister do BBB 25 viralizar, incluindo a forma como a carioca trata Vitória Strada, sua colega. Na web, internautas relembraram a postura da cantora no programa em 2021. Karol Conká, no entanto, pediu para que o público não seguisse com comparações entre as duas. "Parem com essas comparações cafonas e pratiquem o desapego", escreveu a artista em uma rede social. Saiba mais!

