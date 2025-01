BBB 25: Globo causa alvoroço nas redes sociais ao revelar as mãos dos participantes

Na expectativa para revelar os participantes do BBB 25, TV Globo divulga imagens das mãos das duplas que integrarão o elenco do programa

Falta pouco para conhecermos os participantes do BBB 25! Prestes a anunciar os nomes dos brothers e sisters da nova edição, o perfil oficial do BBB no Instagram deixou os fãs eufóricos ao compartilhar registros das mãos das duplas.

Mantendo a divisão entre Pipoca e Camarote, a edição traz um novo formato e os participantes entrarão no game com um companheiro. Dentre os artistas cotados para o programa, temos a atriz Priscila Fantin com o marido, Bruno Lopes, a ex-ginasta brasileira Daniele Hypólito ao lado de seu irmão, o ginasta Diego Hypólito e a musa fitness e influenciadora digital Gracyanne Barbosa com Isadora Alckmin, filha do cantor Belo.

Os participantes terão os nomes divulgados nesta quinta-feira, 9, em mais uma edição do Big Day. O programa terá início no dia 13 de janeiro, na TV Globo.

Veja as fotos:

Tadeu Schmidt renova o visual para nova edição do reality

O apresentador Tadeu Schmidt está contando os minutos para a grande estreia do BBB 25! Nesta quinta-feira, 9, o comunicador usou as redes sociais para contar com o público que decidiu renovar o visual para iniciar a nova temporada do reality show da TV Globo em grande estilo.

Por meio de seus stories no Instagram, Tadeu publicou uma foto cortando os fios e não escondeu a animação por estar à frente do programa em mais um ano. "Bom dia! Cortando o cabelo para a nova temporada! Vamos", escreveu ele na legenda da imagem.

Junto com a revelação do elenco, Tadeu Schmidt, que estará ao vivo dentro da casa mais vigiada do Brasil, mostrará ao público detalhes da decoração do confinamento, inspirada nos 60 anos da TV Globo. O anúncio começará à tarde, a partir dos intervalos da reprise de 'Tieta', exibida no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Veja o visual do apresentador!

