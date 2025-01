Estreia do BBB 25: Tadeu Schmidt renova o visual para nova edição do reality

Tá chegando! O apresentador Tadeu Schmidt não escondeu a empolgação ao renovar seu visual para comandar o BBB 25

O apresentador Tadeu Schmidt está contando os minutos para a grande estreia do BBB 25! Nesta quinta-feira, 9, o comunicador usou as redes sociais para contar com o público que decidiu renovar o visual para iniciar a nova temporada do reality show da TV Globo em grande estilo.

Por meio de seus stories no Instagram, Tadeu publicou uma foto cortando os fios e não escondeu a animação por estar à frente do programa em mais um ano. "Bom dia! Cortando o cabelo para a nova temporada! Vamos", escreveu ele na legenda da imagem.

Vale lembrar que, nesta quinta-feira, 9, acontece o 'Big Day'. Durante a programação da emissora, os nomes dos participantes do time Pipoca e Camarote finalmente serão revelados. Este ano, o BBB 25 será composto por duplas formadas por amigos, familiares ou casais.

Junto com a revelação do elenco, Tadeu Schmidt, que estará ao vivo dentro da casa mais vigiada do Brasil, mostrará ao público detalhes da decoração do confinamento, inspirada nos 60 anos da TV Globo. O anúncio começará à tarde, a partir dos intervalos da reprise de 'Tieta', exibida no 'Vale a Pena Ver de Novo'.

Na tarde da última quarta-feira, 8, o apresentador da atração dividiu com os seguidores um breve spoiler da decoração. Na imagem publicada em seu perfil no Instagram, o comunicador exibiu uma selfie de uma parede com um painel de Led com o nome do reality, que começa oficialmente no dia 13 de janeiro.

"Primeira imagenzinha da casa do #BBB25!!!! A apresentação oficial é amanhã, dia 9… Mas ontem eu já tive o prazer de conhecer a nova decoração. Coisa LIN-DAAAAAA!!!! E teve um cômodo que me deixou emocionado… Amanhã vocês vão entender…", afirmou ele.

Previsões para o BBB 25

O reality show BBB 25 estreia no dia 13 de Janeiro sob o comando de Tadeu Schmidt e promete muitas emoções ao ter os participantes confinados em duplas.

