BBB 25: Ex de Vitória Strada, Marcella Rica declara apoio à atriz no paredão

A atriz Vitória Strada e Mateus, confinados no BBB 25, estão mobilizando grande torcida do público no segundo paredão do reality show. No último domingo, 26, a dupla de amigos foi indicada para a berlinda da semana pelos líderes Diogo Almeida e Vilma.

Nas redes sociais, Vitória e Mateus estão recebendo o apoio de diversos amigos famosos e fãs. Após Daniel Rocha, namorado da atriz, declarar torcida para a permanência da sister no jogo, foi a vez da Marcella Rica, ex-noiva da emparedada, demonstrar apoio a dupla.

Por meio de seus stories no Instagram, Marcella compartilhou uma imagem de Vitória Strada e Mateus e pediu para que o público elimine Raissa e Edilberto, que disputam o paredão ao lado da atriz e do arquiteto. "É mutirão que chama? Bora, meu povo. Vote em Edy e Raissa para eliminar", escreveu a atriz.

Vale lembrar que Vitória Strada e Marcella Rica anunciaram publicamente o fim do noivado em julho de 2023, após quatro anos de relacionamento. Recentemente, em conversa com os demais brothers do BBB 25, a atriz contou que as duas terminaram de forma amigável.

"A gente terminou mas a gente se ama muito, sempre vai se amar. Sempre deixo muito claro isso, ela é uma pessoa incrível. Tipo, a gente terminou porque era a melhor forma de a gente cuidar do nosso amor, sabe? É uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida. A gente torce muito uma pela outra, a gente se apoia muito, a gente compartilha as coisas", disse ela, na ocasião.

Marcella Rica declara torcida para Vitória e Mateus - Reprodução/Instagram

Diego e Edi trocam farpas no Sincerão do BBB 25

Na noite de segunda-feira, 27, os participantes do BBB 25, da Globo, realizaram o Sincerão e o clima ficou tenso. Os brothers Diego Hypolito e Edilberto se estranharam por causa das discordâncias no jogo e deram placas alfinetando um ao outro.

Na dinâmica do Sincerão, os participantes tiveram que jogar um integrante de uma dupla no ‘lixo' e dar uma placa negativa para ele. Raissa e Edilberto abriram o jogo e deram a placa de Incoerente para Diego ao jogá-lo no lixo; confira mais detalhes!

