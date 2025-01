BBB 25: Vitória Strada diz que ainda ama a ex, Marcella Rica: ‘Amores diferentes’

Em declaração no BBB 25, Vitória Strada revela detalhes sobre o fim do noivado com Marcella Rica e a decisão de manter uma boa relação com a ex

A atriz Vitória Strada relembrou o fim do noivado com a atriz e diretor Marcella Rica. Em uma conversa no BBB 25, da Globo, ela contou que as duas terminaram de forma amigável e que se falam até hoje. Inclusive, a famosa declarou que ainda ama a ex, mas é um tipo de amor diferente.

"A gente terminou mas a gente se ama muito, sempre vai se amar. Sempre deixo muito claro isso, ela é uma pessoa incrível. Tipo, a gente terminou porque era a melhor forma de a gente cuidar do nosso amor, sabe? É uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida. A gente torce muito uma pela outra, a gente se apoia muito, a gente compartilha as coisas", disse ela.

E completou: "Obviamente, as vezes você termina uma relacionamento e não mantém contato, ou terminou ruim. Cara, quando você tem muito respeito e tem a sorte de ter uma relação que... Claro que você sofre, claro que dói, mas quando você consegue ter a maturidade de passar por esse sofrimento e essa dor e entender que amor é amor. São amores diferentes, você não precisa deixar de amar a pessoa para seguir a sua vida, sabe? Só que você tem que ir entendendo onde esse amor vai".

Então, Strada comentou sobre as especulações sobre sua orientação sexual. "O que eu já ouvi de história. Eu fazia mocinha de novela das seis e sempre tinha namorado homens. Até, então, tudo certo. Só que eu me apaixonei e lidei da forma mais natural possível. Só que tem muito preconceito ainda. 'Mas não era hétero?', me apaixonei, pode acontecer", relembrou.

Relembre como Vitória e Marcella anunciaram a separação

Em julho de 2023, as atrizes Vitória Strada e Marcella Rica chocaram seus seguidores ao anunciarem o fim do seu relacionamento. Juntas desde 2019, a notícia do término veio após dois anos de noivado.

Vitória compartilhou uma foto do casal em seu Instagram e se pronunciou através de um texto emocionante, que foi repostado por Marcella logo em seguida.

"Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos. Mas seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos", escreveu ela.

A atriz finaliza seu pronunciamento, pedindo por privacidade: "Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos", finalizou Vitória.

