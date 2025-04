Saiba quem é a brasileira que participou do funeral do Papa Francisco

Uma jornalista brasileira chamou a atenção ao fazer uma leitura durante a missa do funeral do Papa Francisco no Vaticano. Saiba quem ela é

A missa do funeral do Papa Francisco aconteceu na manhã deste sábado, 26, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Durante a cerimônia, uma brasileira chamou a atenção. A jornalista brasileira Bianca Fraccalvieri participou do rito de despedida ao fazer uma leitura oficial.

Depois da leitura do evangelho, ela fez a leitura em português da Oração Universal, também conhecida como Oração dos Fiéis ou Preces.

Bianca Fraccalvieri é jornalista e coordenadora das redes sociais do Vaticano. Ela conviveu com o papa e foi convidada por ele para fazer leituras nos encontros semanais dele com os funcionários.

A profissional trabalha no Vaticano desde 2013 e já cobriu vários eventos para o site Vatican News, que é rede oficial de comunicação do Vaticano com os fiéis.

“Para mim, é um privilégio ler na nossa língua portuguesa, a língua em que a gente professa a nossa fé, mas que neste momento é também a língua na qual a gente expressa o nosso amor pelo Papa”, disse ela ao site Observador.

Quem era o Papa Francisco?

Papa Francisco foi o 266º pontífice da Igreja Católica Romana e o primeiro jesuíta a assumir a função. Ele assumiu o posto em 2013 após o Papa Bento XVI se aposentar e era considerado uma das figuras religiosas mais importantes do mundo. Além disso, ele foi o primeiro não-europeu a se tornar papa em mais de 1 mil anos.

Papa Francisco teve grandes índices de popularidade entre os católicos ao longo dos anos. Ele era conhecido por reformar as regras da igreja, erradicar a corrupção no banco do Vaticano e ser extremamente contra o abuso sexual dentro da igreja. Ele se recusou a morar no apartamento cobertura dos papas e ficou em uma pequena suíte na casa de hóspedes do Vaticano.

O nome de batismo dele era Jorge Mario Bergoglio e nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina, filho de imigrantes italianos. Ele iniciou sua vida religiosa na Argentina, foi ordenado jesuíta em 1969 e, por lá, também se tornou arcebispo em 1998.

Em 2005, ele foi um dos candidatos no conclave para assumir o posto de Papa, mas perdeu a eleição.

