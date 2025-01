BBB 25: Diego e Edi trocam farpas no Sincerão. Entenda o climão

O clima ficou tenso no Sincerão do BBB 25 entre Diego Hypolito e Edilberto. Os dois trocaram farpas por causa das últimas dinâmicas do jogo

Na noite desta segunda-feira, 27, os participantes do BBB 25, da Globo, realizaram o Sincerão e o clima ficou tenso. Os brothers Diego Hypolito e Edilberto se estranharam por causa das discordâncias no jogo e deram placas alfinetando um ao outro.

Na dinâmica do Sincerão, os participantes tiveram que jogar um integrante de uma dupla no ‘lixo' e dar uma placa negativa para ele. Raissa e Edilberto abriram o jogo e deram a placa de Incoerente para Diego ao jogá-lo no lixo.

Edi justificou a decisão: "Começando pelo posicionamento na primeira dinâmica, onde fui apontado por ele. Entendi a forma como ele veio para cima e falou tudo o que queria. O que fez a gente colocar ele ali é porque na prova do anjo ele sarcasticamente riu dentro do quarto e a gente descobriu. Ele, como um colega de trabalho hoje, foi incoerente da parte dele”.

Na réplica, Diego se defendeu: "Eu não me lembro de ter rido. Eu discordo totalmente. O Edi, desde o início, gosta do VT. Na hora do ao vivo, ele gosta de falar as coisas. Eu vivo da maneira como sou lá fora. Na minha vida eu vim para ser um leão. Eu vim para lutar e pelas pessoas que acreditam”.

Pouco depois, a dupla Diego e Daniele Hypolito escolheram jogar Edilberto no lixo e deram a placa de vitimista para ele. "Nessa casa todo mundo veio para jogar e ninguém é vitima de nada. A partir do momento em que temos a oportunidade de falar e você se coloca como se fosse perseguição, todo mundo estará perseguindo o outro. Simplesmente, ele não teve a atitude de falar e ver se realmente era o que estava pensando. Ninguém veio nesse mundo para ser vitima”, afirmou Diogo.

Por sua vez, Edi se defendeu: "Eu pensei muito e estou aprendendo demais a lidar com algumas situações, me expressar melhor. Sobre a questão de perseguição, não é perseguição pessoal, é no jogo. Se você raciocinar, está todo mundo indo em mim. Automaticamente, se torna uma perseguição, no jogo, não tem nada pessoal. A perseguição no jogo existe sim”.

