BBB 25: Daniel Rocha faz pedido após indicação de Vitória Strada ao paredão

Discreto, o ator Daniel Rocha publicou um vídeo em defesa da namorada, Vitória Strada, após formação do segundo paredão do BBB 25

O ator Daniel Rocha usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 27, para conversar um pouco com o público a respeito do segundo paredão formado no BBB 25, da TV Globo. Discreto, o artista abriu uma exceção para defender a namorada, Vitória Strada, e declarar apoio a permanência da sister com Mateus.

Em seu Instagram oficial, Daniel compartilhou um vídeo pedindo para que o público elimine a dupla Raissa e Edilberto. O ator ainda mencionou a perseguição que Vitória, Mateus, Daniele e Diego Hypolito estão sofrendo dentro da casa mais vigiada do país.

"Oi, gente. Que loucura, né?! Como vocês acabaram de ver, a Vitória foi indicada ao paredão junto com o Mateus. Tentaram ir para cima deles na semana passada e foram novamente essa semana. Então, peço a todos os meus fãs, fãs da Vitória e fãs do Mateus: vamos juntos deixá-los na casa. A Vitória tem muito o que mostrar para o Brasil ainda", iniciou Daniel.

"Dani e Diego, que são mais próximos dela no jogo, estão sendo igualmente perseguidos na casa. Então, nada mais justo do que, juntos, votarmos em Edy e Raissa para que deixem o jogo. Eles, inclusive, iam votar na Vitória, se tivessem tido a oportunidade", continuou ele.

Por fim, Daniel Rocha ressaltou o desejo da namorada de continuar no jogo: "Tenho certeza de que a Vitória quer muito ficar e mostrar quem ela é de verdade para todos vocês. Então, vamos juntos fazer a Vitória ficar. Conto com vocês", concluiu o ator.

Como foi a formação do paredão no BBB 25?

As duplas Vitória e Mateus, Diego e Daniele e Raissa e Edilberto disputam o segundo paredão do BBB 25, da Globo, e uma delas será eliminada na próxima terça-feira, 28.

A noite de formação de paredão começou com o toque do Big Fone, que foi atendido por Camilla. Ela e Thamiris ficaram imunes e indicaram a dupla Edilberto e Raissa para o paredão. Logo depois, os anjos Diego e Daniele Hypolito deram a imunidade para a dupla Aline e Vinicius; confira mais detalhes!

