Bia Miranda mostra o rosto da filha recém-nascida pela primeira vez

Mãe pela segunda vez, Bia Miranda mostra fotos da filha recém-nascida na UTI Neonatal e exibe o rosto da bebê pela primeira vez

A influenciadora digital Bia Miranda mostrou o rosto da filha recém-nascida, Maysha, pela primeira vez. A bebê está internada na UTI Neonatal de um hospital no Rio de Janeiro desde o nascimento no dia 23 de abril.

Nas novas fotos, Maysha apareceu dormindo tranquilamente na incubadora enquanto recebe o cuidado médico necessário por ter nascido prematura. Ela veio ao mundo com 33 semanas de gestação, sendo que estava prevista para nascer apenas entre o final de maio e início de junho.

A mamãe coruja ficou feliz em registrar quando a filha abriu os olhos enquanto conversava com ela na UTI.

Bia recebeu alta da maternidade na noite de sexta-feira, 25, e foi vista saindo do local acompanhada do influencer Gato Preto, que foi apontado como pai de Maysha, mas negou a paternidade em uma declaração nas redes sociais.

Marsha é a segunda filha de Bia Miranda. A influencer também é mãe de Kaleb, de 10 meses, fruto do relacionamento com o DJ Buarque.

A barriga pós-parto de Bia Miranda

Em uma aparição nas redes sociais, Bia Miranda surpreendeu ao aparecer apenas de top preto e deixou à mostra sua barriguinha mínima. Nas imagens, os fãs puderam ver que ela tem uma ótima recuperação no pós-parto e não ficou com a barriguinha saliente enquanto o útero se contrai. Bia já ostentou a silhueta fina e com a barriga perto do seu tamanho de antes da gravidez.

Além disso, Bia também contou que está pronta para ir para casa. Porém, antes de receber alta, ela vai deixar leite materno para sua filha, que segue internada na UTI Neonatal para ganhar peso após o parto prematuro. "Hoje eu vou ter alta. Cinco horas da tarde eu já estou liberada. Estou doida para ir para casa, eu odeio hospital. Antes de ir, eu vou tentar mais uma vez ir lá embaixo tirar o leite. Todo dia eu tenho que fazer isso, ir tentando tirar o leite porque o leite da mãe é o melhor que tem”, afirmou.

Bia Miranda ainda revelou que está um pouco fraca após o parto. "Na gravidez do Kaleb, eu não senti o que estou sentindo. Eu estou muito enjoada, não sei se é meu corpo que não está se acostumando. Estou me sentindo fraca, estou tremendo”, declarou.

