Caixão do Papa Francisco é sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore

Último adeus ao Papa Francisco aconteceu neste sábado, 26, com missa de funeral, cortejo e sepultamento. Saiba como foi

O último adeus ao Papa Francisco aconteceu neste sábado, 26. O serviço de funeral começou com a Missa das Exéquias e terminou com o sepultamento na Basílica de Santa Maria Maggiore.

A missa das Exéquias aconteceu na Basílica de São Pedro e contou com a presença dos cardeais da igreja católica, chefes de estado internacionais e autoridades de vários países, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Donald Trump e o príncipe William. A cerimônia de corpo presente aconteceu ao ar livre e contou com uma multidão de mais de 200 mil fiéis que foram acompanhar de perto a bênção.

Logo depois, o Vaticano deu início ao cortejo para o sepultamento. O cortejo começou com a equipe levando o corpo de Francisco em direção ao túmulo de São Pedro dentro da basílica em um momento simbólico por ele ter sido o representante de Pedro nos tempos atuais. Então, o caixão foi colocado no papamóvel e teve início o cortejo pelas ruas de Roma.

O papamóvel passou em velocidade reduzida por várias ruas de Roma sob aplausos da multidão de pessoas que estava no caminho para homenageá-lo. O destino do cortejo foi a Basílica de Santa Maria Maggiore.

Dentro da igreja, os religiosos fazem uma nova cerimônia fechada com o corpo presente. Este momento acontece para serem feitas novas orações pela alma do papa. Então, o celebrante deve aspergir o caixão com água benta e o corpo é sepultado.

O sepultamento acontece às 14h, horário local (9h no horário de Brasília). O último rito do dia acontece com a oração do Rosário no final da tarde em frente à basílica.

O tumulto do papa Francisco será aberto para visitação a partir do dia 27 de abril.

Cortejo no funeral do Papa Francisco - Foto: Getty Images

