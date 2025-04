Protocolo proibiu o Rei Charles III de ir ao funeral do Papa Francisco. Entenda

Rei Charles III não foi ao funeral do Papa Francisco e foi substituído pelo filho mais velho, o príncipe William. Saiba qual foi a proibição

O Rei Charles III não esteve presente no funeral do Papa Francisco na manhã deste sábado, 26, e foi substituído pelo filho mais velho, o príncipe William. Com isso surgiu o questionamento: Por que ele não foi? E a resposta envolve uma tradição da realeza.

O rei foi ‘proibido' de ir à cerimônia fúnebre por causa de um protocolo da realeza britânica. De acordo com o site Vanity Fair, o Palácio de Buckingham confirmou que o protocolo determina que o rei não pode comparecer a funerais .

Desse modo, o rei foi substituído pelo filho mais velho e herdeiro do trono. Vale lembrar que, quando o Papa João Paulo II faleceu em 2005, a rainha Elizabeth II também não foi ao serviço de funeral por causa do mesmo protocolo. Com isso, o então príncipe Charles, que se tornaria o Rei Charles III mais tarde, foi à cerimônia no Vaticano para representar sua mãe.

A homenagem do Rei Charles III para o Papa Francisco

O Rei Charles III e sua esposa, a rainha Camilla, encontraram o Papa Francisco apenas 12 dias antes de sua morte. Eles estavam na Itália quando fizeram uma visita ao pontífice, que já estava com a saúde debilitada. Ao receberem a notícia da morte do papa, o rei escreveu um comunicado oficial para lamentar sua partida.

“Minha esposa e eu ficamos profundamente tristes ao saber da morte do Papa Francisco. Nossos corações pesados, no entanto, ficaram um pouco aliviados ao saber que Sua Santidade pôde compartilhar uma Saudação de Páscoa com a Igreja e o mundo, a quem serviu com tanta devoção ao longo de sua vida e ministério. Sua Santidade será lembrada por sua compaixão, sua preocupação com a unidade da Igreja e por seu incansável compromisso com as causas comuns de todas as pessoas de fé e com aquelas de boa vontade que trabalham em benefício dos outros. Sua crença de que o cuidado com a Criação é uma expressão existencial da fé em Deus repercutiu em tantas pessoas em todo o mundo. Por meio de seu trabalho e cuidado com as pessoas e o planeta, ele tocou profundamente a vida de tantas pessoas", afirmou.