Grávida, influencer Lele Pons leva tombo no chá revelação

A influencer Lele Pons, que é amiga de Anitta, levou um tombo durante o chá revelação da filha na noite de sexta-feira. Assista ao vídeo

A influencer Lele Pons, que mais de 53 milhões de seguidores no Instagram, está grávida pela primeira vez e levou um susto durante o chá revelação. Na noite de sexta-feira, 26, ela reuniu os amigos e familiares para descobrir o gênero do bebê. Durante a celebração, ela escorregou e caiu no chão.

Lele Pons fez um chá revelação luxuoso e descobriu que terá uma menina. Na hora da revelação, tinta rosa foi jogada no chão e a influencer escorreu com a combinação de piso molhado e sapato de salto alto.

Apesar da queda durante a gestação, ela mostrou que estava bem e continuou a comemorar como se nada tivesse acontecido.

Lele Pons vai ser mãe de uma menina, fruto do casamento com o cantor Guaynaa. Inclusive, o casal já escolheu a madrinha da bebê e é a cantora Anitta, que também foi madrinha de casamento do casal.

Quem é Lele Pons?

Eleonora Pons Maronese, conhecida como Lele Pons, é influenciadora digital desde 2013 e já tem mais de 53 milhões de seguidores no Instagram. Ela é amiga de várias celebridades internacionais, como Anitta, Paris Hilton e Gkay.

Lele nasceu na Venezuela e se mudou para os Estados Unidos na infância. Ela se tornou famosa na plataforma de vídeos Vine e espalhou o seu sucesso para outras redes sociais com conteúdo de humor e moda. Além disso, a influencer também já escreveu um livro sobre bullying na escola e atuou em filmes.