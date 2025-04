Autoridades de vários países vão ao funeral do Papa Francisco

Presidente Lula, presidente Donald Trump, príncipe William e mais autoridades de todo o mundo vão ao funeral do Papa Francisco no Vaticano

Na manhã deste sábado, 26, o funeral do Papa Francisco aconteceu na Praça de São Pedro e contou com a presença de chefes de estado e autoridades internacionais. As personalidades e mais uma multidão de mais de 200 mil pessoas acompanharam presencialmente à missa que antecedeu o sepultamento.

Entre as autoridades presentes estavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a primeira-dama Janja da Silva, o presidente da Argentina Javier Milei, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o príncipe William, o presidente da França Emmanuel Macron, o Rei Felipe VI da Espanha, o ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, o presidente italiano Sergio Mattarella e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky.

O Papa Francisco morreu no dia 21 de abril aos 88 anos de idade, apenas um dia após sua última aparição em público no domingo de Páscoa. Ele faleceu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) seguido por insuficiência cardíaca. O quadro dele foi agravado por pneumonia bilateral, bronquiectasias múltiplas, hipertensão e diabetes tipo 2.

Quem era o Papa Francisco?

Papa Francisco foi o 266º pontífice da Igreja Católica Romana e o primeiro jesuíta a assumir a função. Ele assumiu o posto em 2013 após o Papa Bento XVI se aposentar e era considerado uma das figuras religiosas mais importantes do mundo. Além disso, ele foi o primeiro não-europeu a se tornar papa em mais de 1 mil anos.

Papa Francisco teve grandes índices de popularidade entre os católicos ao longo dos anos. Ele era conhecido por reformar as regras da igreja, erradicar a corrupção no banco do Vaticano e ser extremamente contra o abuso sexual dentro da igreja. Ele se recusou a morar no apartamento cobertura dos papas e ficou em uma pequena suíte na casa de hóspedes do Vaticano.

O nome de batismo dele era Jorge Mario Bergoglio e nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina, filho de imigrantes italianos. Ele iniciou sua vida religiosa na Argentina, foi ordenado jesuíta em 1969 e, por lá, também se tornou arcebispo em 1998.

Em 2005, ele foi um dos candidatos no conclave para assumir o posto de Papa, mas perdeu a eleição.

