Conclave: Entenda como é a escolha do novo Papa

Após a morte do Papa Francisco, a igreja católica dá início ao processo para escolher o novo Papa em cerimônia tradicional e fechada

A morte do Papa Francisco aconteceu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos. Com isso, a igreja católica iniciará o conclave, que é o processo tradicional para a escolha de um novo papa para guiar os religiosos nos próximos anos. Este processo é repleto de ritos e acontece de forma fechada, restrita pelos religiosos e com momentos simbólicos.

Um dos pontos mais conhecidos do conclave é a fumaça na Capela Sistina. Enquanto um papa não é eleito, a equipe solta uma fumaça preta pela chaminé. Até que a fumaça fica branca, que representa que um novo papa foi eleito.

O processo para a escolha de um novo papa

Após a morte de um papa, a igreja católica é comandada pelo Colegiado de Cardeais e o Camerlengo, que cuidam das questões administrativas do Vaticano. Depois do período de luto e o sepultamento do papa morto, o conclave é agendado e os cardeais se isolam na Capela Sistina. Lá, eles não vão ter acesso à internet, aos jornais, TV e não podem receber informações externas. Quando não estiverem em reunião, eles ficam hospedados na Casa de Santha Martha, que também fica trancada.

O primeiro dia do conclave conta com a missa solene Pro Eligiendo Pontifice, que acontece na Basílica de São Pedro. Os cardeais vão em procissão até a Capela Sistina e fazem o juramento de segredo em forma de proteção ao processo tradicional.

Quando os cardeais já estiverem isolados dentro da capela, um condutor lê as qualidades que a igreja busca no novo papa e quais serão seus desafios. A cerimônia conta com 120 cardeais votantes e elegíveis. Os cardeais com mais de 80 anos não votam. A votação é feita por meio de papel, no qual os cardeais escrevem o nome de seu candidato.

Os votos são colocados em uma espécie de cordão e são queimados com substâncias químicas. É esta queima que dará origem à fumaça que é vista na chaminé. De acordo com a votação, a fumaça sai preta, quando não há um novo papa, e branca, quando a eleição é finalizada. O novo papa é eleito quando conquista dois terços dos votos válidos. Quando um novo papa é eleito, ele diz se aceita ou não o cargo e é apresentado na Praça São Pedro, o que encerra o conclave.

