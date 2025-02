Em conversa na área externa da casa, Eva analisou a forma que Camilla está jogando o BBB 25 e compartilhou sua visão sobre o desempenho da sister

Enquanto se alongava na área externa da casa nesta sexta-feira, 21, Eva compartilhou com Renata sua análise do jogo de Camilla e Thamiris no BBB 25. Para a bailarina, a trancista tem grandes chances de chegar longe no reality por conta de sua estratégia.

"Elas se protegem. [...] E ninguém vai nelas", disse Eva, referindo-se à aliança das irmãs. Na sequência, a sister fez observações sobre Camilla. "Alguém tem que ir, se tiver que ser a gente", analisou.

"Ela é muito inteligente. É uma jogadora inteligentíssima, se ninguém parar ela, nesse sentido de ser inteligente. [...] Ela vai muito longe! Ela junta pessoas, dá uma combinada, ali", continuou.

Após ouvir a análise da amiga, Renata sugeriu que elas e o grupo de aliados dividissem os votos entre Gracyanne Barbosa e Camilla. A estratégia, segundo a bailarina, seria para proteger Eva do Paredão, já que a sister havia emparedado Mateus e vetado Camilla da Prova do Líder.

"Ela só vai poder salvar uma pessoa", afirmou, especulando sobre o Poder Curinga conquistado pela trancista.

Confira:

VEM AÍ! Eva sobre Camilla e Thamiris: “Ninguém aqui vai nelas, alguém tem que ir! Se for pra gente ir, a gente vai!” #BBB25pic.twitter.com/dHNrl8mK0K — Central Reality #BBB25 (@centralreality) February 21, 2025

Eva se choca após ouvir conversa de sister na Central do Líder

Eva decidiu assistir a Central do Líder após ser aconselhada por Renata para aproveitar a regalia para colher informações dos seus adversários antes da formação do paredão de domingo, 16.

A sister, então, decidiu espiar o Quarto Nordeste e acabou escutando uma conversa entre Thamiris, Camilla, Gracyanne Barbosa, Daniele Hypolito e Vitória Strada. Após deixar o cômodo, ela foi contar para a amiga o que ouviu.

"Acabou o vídeo a Thamiris falando assim: 'Ele [Mateus] poderia ter botado hipócrita na Eva", disse Eva para Renata. A sister estava falando sobre Mateus, que está cumprindo o Castigo do Monstro. Ele apontou Diego Hypolito como o mais hipócrita da casa.

"Agora eu já estou chateada com a Thamiris mesmo sabendo que ela joga contra mim. Não quero mais proximidade, entendeu?", disparou a bailarina, que mais tarde pretende acionar novamente o Espia BBB.

A líder voltou a falar sobre a decisão do amigo de Vitória Strada. "Na cabeça delas, comprou mais uma briga com o Diego. Tipo, o Mateus poderia ter evitado se tivesse colocado na Eva hipócrita, entendeu? Isso que eu entendi", comentou. "Para não ter que se indispor com outra pessoa", fala Renata.

"É, mas quem não pode se indispor é a gente. Porque a gente que é saboneteira. Sendo que na hora que o Mateus vai se indispor com alguém, que é a opinião dele, elas vão ali e fazem o quê? Falar que ele é bobo, botou Diego e comprou uma briga de graça", completou Eva. Assista!

