Participantes do BBB 25 suspeitaram de incêndio após fogo nos estúdios Globo

Em conversa na área externa da casa, os brothers do BBB 25 analisaram a possibilidade de um incêndio próximo aos Estúdios Globo no RJ: "Maior fumaça"

Na última terça-feira, 18, um incêndio atingiu a cidade cenográfica da TV Globo no Rio de Janeiro, gerando uma mobilização rápida nos estúdios. A emissora tentou evitar que os participantes do BBB 25 notassem o ocorrido, mas alguns dos brothers foram atentos à movimentação.

O fogo se espalhou pelo MG4, um complexo de três novos estúdios da Globo, exigindo uma evacuação imediata do local. Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Maike Cruz rapidamente notou a presença de um helicóptero sobrevoando a área.

“Você viu o helicóptero?”, questionou. “Vi”, respondeu João Gabriel.

Ao serem questionados por Renata, um dos gêmeos explicou o que houve. “É que tinha um helicóptero rodando aí, né? Nós olhando esse trem. Um helicóptero preto rodando e, quando foi do nada, apareceu um helicóptero do Corpo de Bombeiros com os ‘trens’ de jato de água”.

“De água? Vixe! É por isso que tamparam aqui”, analisou a sister, que ligou os pontos. “Mas eles abriram aqui e deu para ver”, completou João Gabriel. “Mas o que você acha que foi?”, questionou Eva. "Deve ter sido algum incêndio”, respondeu a ex-dupla da bailarina.

“É, estava saindo maior fumaça. É na mata mesmo, é muito seco, não é, velho?”, analisou Maike.

Assista:

Não adiantou tentar esconder o incêndio nos Estúdios Globo e blindar os participantes. O acidente virou pauta na área externa #BBB25#RedeBBB#BBBVídeo: Reprodução/Globoplay pic.twitter.com/eXqGg8QaBR — Adriel Marques (@adrieltmarques) February 19, 2025

Pronunciamento da Globo

Um incêndio de grandes proporções atingiu a cidade cenográfica de Dona de Mim, a próxima novela das sete, da Globo, na tarde de terça-feira, 18. De acordo com apuração da CARAS Brasil, uma mobilização tomou conta dos bastidores para conter as chamas que tomaram conta de uma das estruturas montadas para as gravações da novela -- o princípio de tudo ainda é desconhecido.

Profissionais do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local. Com o apoio da Brigada da Globo, estão em trabalho conjunto para combater as chamas. Não há feridos, e apenas pessoas que trabalham no combate ao fogo estão autorizadas a ficar nas proximidades do local.

De acordo com a Globo à CARAS, não há gravação no local prevista para hoje, o que tornou a situação menos grave. Ainda não é possível afirmar se a situação está sob controle. O incêndio aconteceu em um dia de calor com sensação térmica de 50 ºC, segundo dados do Instituto de Meteorologia. Veja o comunicado na íntegra.

