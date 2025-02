BBB 25: Eva se choca após ouvir conversa de sister na Central do Líder

Eva, a líder da semana, contou para Renata uma conversa que escutou das sisters do Quarto Nordeste após acionar a Central do Líder

Eva decidiu assistir a Central do Líder após ser aconselhada por Renata para aproveitar a regalia para colher informações dos seus adversários antes da formação do paredão deste domingo, 16.

A sister, então, decidiu espiar o Quarto Nordeste e acabou escutando uma conversa entre Thamiris, Camilla, Gracyanne Barbosa, Daniele Hypolito e Vitória Strada. Após deixar o cômodo, ela foi contar para a amiga o que ouviu.

"Acabou o vídeo a Thamiris falando assim: 'Ele [Mateus] poderia ter botado hipócrita na Eva", disse Eva para Renata. A sister estava falando sobre Mateus, que está cumprindo o Castigo do Monstro. Ele apontou Diego Hypolito como o mais hipócrita da casa.

"Agora eu já estou chateada com a Thamiris mesmo sabendo que ela joga contra mim. Não quero mais proximidade, entendeu?", disparou a bailarina, que mais tarde pretende acionar novamente o Espia BBB.

A líder voltou a falar sobre a decisão do amigo de Vitória Strada. "Na cabeça delas, comprou mais uma briga com o Diego. Tipo, o Mateus poderia ter evitado se tivesse colocado na Eva hipócrita, entendeu? Isso que eu entendi", comentou. "Para não ter que se indispor com outra pessoa", fala Renata.

"É, mas quem não pode se indispor é a gente. Porque a gente que é saboneteira. Sendo que na hora que o Mateus vai se indispor com alguém, que é a opinião dele, elas vão ali e fazem o quê? Falar que ele é bobo, botou Diego e comprou uma briga de graça", completou Eva.

Depois de ter acionado a Central do Líder e ter escutado conversa entre os brothers do Quarto Nordeste, Eva conta para Renata o que ouviu 👀 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/TGyrqyO29F — Big Brother Brasil (@bbb) February 16, 2025

Saiba quem Eva colocou na Mira do Líder

Na noite desta sexta-feira, 14, a líder Eva escolheu cinco pessoas para a Mira do Líder. Ela terá a missão de indicar uma dessas pessoas ao paredão no próximo domingo, 16.

Em sua decisão, a sister colocou Vitória Strada, Matteus, Camilla, Thamiris e Gracyanne Barbosa na Mira do Líder. "O meu jogo é muito baseado na reciprocidade. As pessoas que já votaram em mim serão os meus alvos", afirmou ela.

Leia também:BBB 25: Gracyanne Barbosa define alvo para o paredão: 'Deu motivo'