BBB 25: Equipe de Camilla compartilha nota de repúdio após climão em dinâmica

Equipe de Camilla alfineta atitude de sisters durante a dinâmica do Almoço do Big Fone: ‘Falas como essa são inaceitáveis'

A equipe da sister Camilla compartilhou uma nota de repúdio nas redes sociais após ela chorar no confinamento do BBB 25, da Globo, nesta quarta-feira, 29. Durante a dinâmica do Almoço do Big Fone, a jovem chorou ao ser alvo de um comentário das sisters Eva e Renata.

Na nota, a equipe de Camilla criticou a atitude das sisters e defendeu sua participante. "Durante o almoço especial na casa, uma das consequências que os participantes deveriam escolher era quem ficaria amarrado a outra pessoa. Ao mencionarem o quarto Nordeste, Eva citou que separaria Camilla e Thamiris, Renata disse que não fazia sentido amarrar pessoas do mesmo quarto, Maike disse “Até porque, a Camilla cozinha mano”, em seguida, Renata complementou “ah mas ai a gente se lasca também, tu sabe né? Porque a gente que tá na xepa, ela cozinha pra gente!”", afirmaram.

E completaram: "Na sociedade em que vivemos, temos conhecimento do racismo estrutural, mas independente da intenção, falas como essa são inaceitáveis. Elas reforçam a naturalização da ideia de que pessoas negras ocupam posições de servidão, o que deve ser desconstruído diariamente. Além disso, é fundamental ressaltar que o papel da mulher não se limita à cozinha. Essa visão reducionista perpetua desigualdades e apaga a diversidade de capacidades, sonhos e conquistas femininas. Mulheres podem e devem ocupar qualquer espaço que desejarem".

Por fim, a equipe informou: "Reafirmamos nosso compromisso com a igualdade e o respeito, e esperamos que situações como essa sirvam de aprendizado para todos. O combate ao racismo e ao machismo começa na consciência de cada um e se fortalece na mudança de atitudes".

