BBB 25: Camilla chora por causa da dinâmica do Almoço do Big Fone

Camilla não segura as lágrimas e chora ao ouvir a conversa de Eva e Renata no Almoço do Big Fone no BBB 25

A sister Camilla ficou nervosa ao assistir à dinâmica do Almoço do Big Fone no BBB 25, da Globo, nesta quarta-feira, 29. Os participantes conseguiram assistir e ouvir tudo o que aconteceu no almoço com Eva, Renata, Guilherme, Delma, Maike e Gabriel sem que eles soubessem. Na sala de estar, Camilla chorou em um trecho da dinâmica.

No momento de emoção, os brothers e sister ouviam sobre os participantes escolhendo quem iria ficar amarrado com outra pessoa por tempo indeterminado. Ao ver que era uma opção, Camilla ficou nervosa e chorou. Ela ouviu Eva e Renata dizendo que ela não deveria ser amarrada com outra pessoa porque cozinha para a Xepa.

“Para o meu jogo é mais interessante separar Camilla e Thamiris”, disse Renata. Na sala de estar, Camilla chorou e foi consolada pelas aliadas. "A leitura que elas estão fazendo do jogo é covardia”, afirmou.

a camilla chorando e falando que é covardia o que eva e renata tão fazendo 🗣️ #bbb25pic.twitter.com/JqhGPfzUlB — PAIVA #bbb25 (@paiva) January 29, 2025

Gracyanne Barbosa é vetada do Show de Quarta

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi alvo de uma das punições do Almoço do Big Fone, do BBB 25, da Globo. Na tarde desta quarta-feira, 29, os participantes que foram ao almoço tiveram que escolher participantes para participarem de punições. Entenda o que aconteceu e qual foi a punição de Gracyanne:

Tudo começou com o toque do Big Fone no final da manhã. Eva atendeu ao telefone e teve que escolher, junto com Renata, duas duplas para irem ao Almoço Especial. Elas escolheram Delma, Guilherme, Maike e Gabriel. Durante o almoço, eles tiveram que tomar decisões sobre o jogo.

Para começar, eles trocaram Mateus e Daniele Hypolito de quarto. Logo depois, eles tiveram que tirar uma das pessoas do Show de Quarta. Assim, eles escolheram vetar Gracyanne Barbosa do show. Ela terá que ficar trancada dentro de casa e sozinha enquanto o show acontece no gramado.

