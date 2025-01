BBB 25: Diogo muda de ideia e quer indicar outra dupla para o paredão

Líder da semana ao lado de Vilma, Diogo Almeida revela que quer colocar outra dupla direto no paredão para fortalecer o seu grupo no BBB 25

O ator Diogo Almeida mudou de ideia sobre quem deve indicar para o paredão neste domingo, 26, no BBB 25, da Globo. Ele é o líder junto com sua mãe, Vilma, e os dois colocaram 3 duplas na Mira do Líder: Vinicius e Aline, Vitória e Mateus e Camilla e Thamiris. Há alguns dias, o artista disse que seu alvo era em Vinicius e Aline. Porém, ele mudou de ideia.

Em uma conversa com Edilberto, Diogo comentou que pode indicar Vitória e Mateus para não enfraquecer seu grupo. Isso porque ele viu que seus aliados não querem votar em Vitória e Mateus na votação da casa. Com isso, ele pode deixar Aline e Vinicius para que a casa vote neles e indicar Vitória e Mateus para a berlinda.

"O que a gente pensou: Já que Maike e Gabriel não votam na Vitória, e a maioria, pelo menos no grupo, vota no Vinicius e Aline, eu não colocar Vinicius e Aline e deixar pela casa o voto neles. Corre o risco do Bate e Volta. Mas, pensando que a gente pode enfraquecer o grupo fazendo o contrário, talvez seria o mais coerente, o mais viável”, afirmou ele.

Saiba como será a formação do paredão deste domingo

Neste domingo, 26, os participantes do BBB 25 formam o segundo paredão da temporada, que será triplo. Para começar, uma dupla será emparedada por quem atender ao Big Fone, que tocará ao vivo.

Logo depois, os anjos Diogo e Daniele imunizam uma dupla. Os líderes Diogo e Vilma indicam uma dupla para o paredão. A casa faz a votação no confessionário e ainda terá o contragolpe. Por fim, as duplas fazem a prova Bate e Volta e uma delas se salva.