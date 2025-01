BBB 25: Diego e Daniele decidem quem vai receber o Colar do Anjo

Vencedores da Prova do Anjo no BBB 25, Diego Hypolito e Daniele Hypolito escolhem a dupla que vai ser imunizada no paredão da semana

Os ginastas Diego Hypolito e Daniele Hypolito já decidiram quem vai receber o Colar do Anjo nesta semana no BBB 25, da Globo. Depois de vencerem a Prova do Anjo neste sábado, 25, os dois decidiram qual é a dupla que vão imunizar no paredão.

Em uma conversa no quarto, os dois revelaram que vão imunizar Delma e Guilherme . “Eu quero dar o anjo para dona Delma e pro Guilherme”, disse Diego. E Daniele concordou, mas só se o anjo não for autoimune. “Se não for autoimune, é Guilherme e dona Delma. Mas a gente não sabe, Diego”, disse a irmã.

Diego Hypolito reclama da reação dos brothers

Mais cedo, Diego Hypolito foi alvo de críticas por ter escolhido Maike e Gabriel para o Castigo do Monstro. Isso porque os dois estavam no Vip e foram para a Xepa ao serem castigados. Com isso, a Xepa teve que refazer a divisão da comida.

“Vamos pensar uma coisa aqui… Que Xepa tão absurda é essa que as pessoas estão passando tanta fome? Vá cagar! Pelo amos de Deus! Que fome que está todo mundo passando? Tem arroz, feijão, grão de bico, frango, tem absolutamente tudo. A gente ia se queimar com mais uma pessoa diretamente? Não. Não sei se foi a atitude errada”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henrique Lopes (Gina Indelicada) (@ginaindelicada)

Mãe de Daniele Hypolito sofre com exclusão da filha no BBB 25

Geni Matias Hypolito, mãe dos ex-ginastas Daniele Hypolito e Diego Hypolito, revela sofrimento com a exclusão e solidão da filha dentro e fora da casa do BBB 25. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a matriarca, que também tem como filho Edson Hypolito, conta que não conteve as lágrimas ao assistir um diálogo entre os irmãos no reality show da Globo.

"Ver a Dani passando por essa situação no BBB me parte o coração como mãe. Quem conhece a gente sabe que temos uma relação muito bonita. Eu sei que a Dany é uma pessoa tranquila, que prefere estar perto de quem ela confia e ama, e isso faz com que ela priorize muito a família: nós, os irmãos, o marido, a família do Fábio e alguns poucos amigos. Ela sempre escolheu qualidade em vez de quantidade nas relações dela", diz. Veja a entrevista completa!

Leia também:BBB 25: Delma cai em brincadeira de brothers: 'Bando de infeliz'