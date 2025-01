BBB 25: Big Fone é anulado e Maike sofre punição gravíssima. Veja quando vai tocar novamente

Neste sábado, 25, o Big Fone tocou na casa do BBB 25, da Globo, e Maike atendeu. No entanto, uma irregularidade resultou na anulação da dinâmica

Na noite deste sábado, 25, o Big Fone tocou na casa do BBB 25, da Globo, e Maike atendeu. No entanto, uma irregularidade resultou na anulação da dinâmica. Durante flash ao vivo na programação da Globo, o apresentador avisou os participantes sobre a decisão da produção e contou quando vai tocar novamente.

"Tenho um comunicado para fazer a vocês: no texto do Castigo do Monstro, estava escrito: "os dois castigados vão se vestir de Bambam e devem carregar a boneca Maria Eugênia por todo o tempo. Nunca podem se separar da amada", iniciou o apresentador.

"Maike, você atendeu ao Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Você descumpriu a regra, por isso, o Big Fone está anulado! Maike e Gabriel não estão imunes, Daniele e Diego não estão no Paredão. E pela infração no Castigo do Monstro, Maike recebe punição gravíssima, de 500 estalecas", complementou.

Quando o Big Fone vai tocar novamente?

Tadeu avisou que o Big Fone vai tocar de novo neste domingo, 26, logo na abertura da atração. "Como que fica o paredão? Do mesmo jeito que a gente combinou. O big fone vai tocar outra vez, ao vivo, na abertura do nosso programa de domingo, com a mesma mensagem. Quem atender fica imune e manda outra dupla para o Paredão", detalhou.

A mensagem do Big Fone deu a ordem para Maike e sua dupla, Gabriel, escolherem uma dupla para ir para o paredão. Eles escolheram a dupla Diego e Daniele Hypolito. Além disso, Maike e Gabriel receberam a notícia de que estão imunes no paredão da semana.

Após a anulação, os brothers e sisters precisaram repensar a formação de paredão que acontece neste domingo. Os anjos Diego e Daniele Hypólito se emocionaram ao saber que ficaram livres da berlinda, mas Aline, que está na mira do líder junto com Vinícius, aconselhou o ginasta a não celebrar antes da hora.

Veja como foi o momento:

